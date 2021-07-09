СМИ: «Единая Россия» осталась без кандидата в одном из самых сложных округов Москвы

«Единая Россия» лишилась своего кандидата на выборах в Госдуму в одном из самых сложных для партии округов Москвы — 208-м (ЦАО). Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

По данным издания, на съезде 19 июня партия выдвинула в этом округе депутата Совета депутатов муниципального округа Таганский Карена Аперяна. Он оказался победителем на праймериз, обойдя действующего депутата Госдумы от округа Николая Гончара, который оказался на втором месте. Однако Аперян не сдал документы на регистрацию кандидатом.

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Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов объяснил, что Аперян получил предложение о новом месте работы – по его словам, в ближайшее время он будет назначен руководителем одного из муниципалитетов.

При этом, по данным РБК, Аперян уже назначен главой муниципального округа Таганский. Работу Аперян получил еще 15 июня, то есть до предвыборного съезда «Единой России». На этом посту он сменил представителя партии «Справедливая Россия» Илью Свиридова.

Теперь выдвинуть нового кандидата в округе единороссы не могут по закону — подобные решения принимает только съезд.

Между тем, обращение сооснователя партии «Яблоко» Григория Явлинского к сторонникам Алексея Навального является попыткой уничтожить свою партию и следствием зависти, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Аббас Галлямов.

Ранее Явлинский обратился к сторонникам Навального с просьбой не голосовать за его партию. Он пояснил, что «Яблоко» не поддерживает идеи Навального и не будет выдвигать на выборы его соратников.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаВыборыЕдиная Россия
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