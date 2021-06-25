«Ну это же Яшин!» Рыжков продолжит участие в выборах

«Я неоднократно говорил о том, что считаю этот закон несправедливым и противоречащим Конституции. Я считаю, что граждане России имеют полное право выдвигаться на выборы, голосовать на выборах. Эти ограничения мне не понятны и я с ними не согласен. Во-вторых, я сожалею, что такое решение принято по Илье Яшину. Я за то, чтобы все могли собирать подписи и участвовать в выборах, чтобы была честная конкуренция. Поэтому я считаю это решение несправедливым и неправильным», - сказал Рыжков.

При этом он отметил, что не собирается из-за инцидента с Яшиным отказываться от участия в выборах.

«Я иду на выборы в команде и выдвигаюсь от партии "Яблоко". По Москве от этой партии пойдут на выборы Григорий Явлинский, Лев Шлосберг, Сергей Митрохин, Марина Литвинович, Кирилл Гончаров и еще огромное количество замечательных кандидатов. Мы идем в команде и будем бороться за победу. Несмотря на все, что происходит, мы видим смысл бороться за наши ценности и убеждения. Пока у меня есть такая возможность, я буду участвовать в выборах в нашей команде и бороться за победу», - подчеркнул бывший вице-спикер.

При этом он согласился с мнением, что закон, по которому Яшина сняли с выборов, может быть применен против любого человека.

«Да, по этому закону могут отстранить от выборов практически любого. Любое несогласие с этим законом и соответствующими решениями можно интерпретировать, как угодно. Этим и плохи такие законы, что они не только нарушают Конституцию, но и открывают дорогу для произвола в отношении любого гражданина России», - заключил собеседник НСН.

О снятия Ильи Яшина с выборов в Мосгордуму стало известно 25 июня.

«Ну вот и до меня дошла очередь. Подал документы на выборы в Мосгордуму. В ответ избирательная комиссия сообщила, что я признан «лицом, причастным к экстремистской деятельности» и участвовать в выборах мне запрещено. С выборов меня сняли в первый же день», - написал Яшин в Facebook.

При этом, по словам оппозиционера, суд его дело не рассматривал и никаких доказательств экстремистской деятельности представлено не было. А аргументировано решение было тем, что «Ну это же Яшин, он с Навальным вместе».

В России действует закон о запрете на участие в выборах лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций. Именно такой статус получил связанный с Алексеем Навальным ФБК (включен Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией).