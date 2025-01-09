Грузия: Европарламент может потребовать начать войну с Россией

Правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что Европарламент может потребовать от Тбилиси вступить в войну с Россией, сообщает телеканал 1tv со ссылкой на заявление политического совета партии.

Там указали, что в пятой резолюции Европарламента Грузии было рекомендовано ввести антироссийские санкции. Депутаты считают, такие меры привели бы к коллапсу грузинской экономики.

«С учетом этой тенденции шестая резолюция Европарламента, вероятно, открыто потребует от нас начала войны с Россией», — отмечается в заявлении.

Ранее премьер Грузии сделал заявление о втором фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

