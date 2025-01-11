«Военный узел»: В ГД объявили о движении войск Запада вокруг Калининградской области
По словам депутата Андрея Колесника, вблизи региона слышен «лязг гусениц» западных танков, и особая активность наблюдается со стороны Польши.
В Госдуме заявили о движении западных войск у границ Калининградской области. Известно, что вокруг региона были замечены в том числе польские танки. Между тем, накануне президент Литвы Гинатас Науседа заявил о своих притязаниях на Калининградскую область.
«ВОЕННЫЙ УЗЕЛ» И «ЛЯЗГ ГУСЕНИЦ»
Депутат от Калининградской области, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что вокруг региона «раздувается» военная эскалация. По его словам, в польском городе Гданьск, в 50 км от области, находятся танки. Политик также добавил, что танковые колонны были замечены на окружной дороге вокруг Варшавы.
«То есть такое движение вооруженных сил вокруг Калининградской области прямо сейчас происходит, практически лязг гусениц слышен. И это не первый раз. Идет мощнейшее передвижение войск по Польше прямо сейчас. Все это вдоль границ России, а поскольку Польша граничит только с Калининградской областью, куда еще это идет? На запад. На западе мы. Мы западнее Варшавы», - приводит слова депутата издание «Лента.ру».
Колесник подчеркнул, что на фоне этого вокруг Калининградской области в настоящий момент «завязывается европейский военный узел».
«У поляков, кстати, капает слюна на Литву одновременно, на Вильно, старый польский город. Тут такой узел завязан вокруг Калининградской области, накал серьезный … Гордиев практически, который не мечом, наверное, придется разрубать, а, может быть, гиперзвуковым "Кинжалом", а начинается все с памятников…», - сказал политик.
К тому же он напомнил, что президент Латвии Эдгар Ринкевич призывал перекрыть морские коммуникации, после которых в граничащем с Калининградской областью Мемельском крае Литвы прошли учения с выходом в море крупных кораблей НАТО.
ПРИТЯЗАНИЯ И «ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ» ЛИТВЫ
До этого президент Литвы Гинатас Науседа объявил о притязаниях на Калининградскую область.
«Исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно исчезли, последние следы литовской культуры там необходимо сохранить», - написал политик на своей странице в одной из соцсетей, передает RT.
К тому же Науседа назвал Калининград исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название. Так он прокомментировал то, что в России решили переименовать расположенный в Калининградской области музей, посвященный литовскому поэту Кристионасу Донелайтису.
После этого губернатор российского региона Алексей Беспрозванных призвал президента Литвы не претендовать на территории Калининградской области и не называть Калининград исторически литовским городом.
«Плохо, конечно, что политик такого уровня не разобрался или забыл уроки истории, или его дезинформировали. Занимайтесь своими делами и не лезьте в наши. Не отвлекайте нас от созидания нашего будущего и будущего наших детей в нашем самом западном регионе Великой России. И запомните: Россия здесь навсегда. И передайте, кто не знает!» - написал он в своем Telegram-канале, напомнив, что подобные заявления от Науседы звучат уже не в первый раз.
В свою очередь депутат Госдумы и эрудит Анатолий Вассерман в интервью НСН отметил, что в Литве давно рассуждают о том, что Калининград якобы принадлежит им, но там ссылаются на те времена, когда страной фактически управляли русские.
«Желание вернуть регион у литовцев есть, но это, как говорится: "Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?" Это заявление следует расценивать как очередное проявление "хронической болезни". Литва очень давно рассуждает о том, что Калининград принадлежит ей, они его называют Караляучюс, поскольку немецкое название этого города "Кёнигсберг" означает "королевская гора". Беда только в том, что основали этот город немцы, когда государство Литва в принципе уже существовало, но основным его населением были русские, та часть русских, которых сейчас принято называть белорусами», - объяснил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что слова литовского лидера о принадлежности Калининграда показывают, что Вильнюс имеет территориальные притязания к России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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