«Военный узел»: В ГД объявили о движении войск Запада вокруг Калининградской области

«ВОЕННЫЙ УЗЕЛ» И «ЛЯЗГ ГУСЕНИЦ»

Депутат от Калининградской области, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что вокруг региона «раздувается» военная эскалация. По его словам, в польском городе Гданьск, в 50 км от области, находятся танки. Политик также добавил, что танковые колонны были замечены на окружной дороге вокруг Варшавы.

«То есть такое движение вооруженных сил вокруг Калининградской области прямо сейчас происходит, практически лязг гусениц слышен. И это не первый раз. Идет мощнейшее передвижение войск по Польше прямо сейчас. Все это вдоль границ России, а поскольку Польша граничит только с Калининградской областью, куда еще это идет? На запад. На западе мы. Мы западнее Варшавы», - приводит слова депутата издание «Лента.ру».