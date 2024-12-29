Премьер Грузии сделал заявление о втором фронте
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе связал сложности республики с тем, что ее власти не приняли предложения неких представителей стран Запада открыть против России второй фронт. Заявление политика приводит «Sputnik Грузия».
По словам грузинского премьера, основная причина трудностей страны заключается в том, что республика не вступила в украинский конфликт в 2022 году. Кобахидзе утверждает, что к таким шагам Грузию подталкивали американские покровители «глубинного государства» и «коллективное «Национальное движение»» уже в самой республике.
В Грузии с конца октября проходят массовые протесты. Они начались после парламентских выборов, где победу взяла правящая партия — к ней относится и Кобахидзе. Позднее премьер временно заморозил планы по евроинтеграции страны, что вызывало новую волну демонстраций.
Кроме того, в воскресенье, 29 декабря, в Грузии состоялась инаугурация нового президента. Саломе Зурабишвили, чей срок истек, покинула свою резиденцию добровольно — но по-прежнему не собирается отказываться от своих полномочий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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