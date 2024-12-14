Президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили
Президентом Грузии выбрали кандидата правящей партии «Грузинская мечта» Михаила Кавелашвили, сообщили в Центральной избирательной комиссии страны.
Он был единственным кандидатом на этих выборах. За Кавелашвили проголосовали 224 депутата из 300.
Кавелашвили — бывший футболист, он был нападающим сборной Грузии, игроком тбилисского «Динамо», «Манчестер Сити», «Спартак-Алании»; спортивную карьеру завершил в 2006 году.
Ранее экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в телеобращении заявила, что не планирует покидать Президентский дворец после завершения своего срока полномочий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru