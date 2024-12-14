Президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили

Он был единственным кандидатом на этих выборах. За Кавелашвили проголосовали 224 депутата из 300.

Кавелашвили — бывший футболист, он был нападающим сборной Грузии, игроком тбилисского «Динамо», «Манчестер Сити», «Спартак-Алании»; спортивную карьеру завершил в 2006 году.

Ранее экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в телеобращении заявила, что не планирует покидать Президентский дворец после завершения своего срока полномочий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

