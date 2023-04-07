«Выборы-выборы!»: В России обсуждают Шнура-губернатора
Вслед за клипами о Беглове, Собчак, спецоперации и Путине перед Шнуровым замаячили губернаторские перспективы, при этом эксперты предрекают ему политическое будущее Собчак и Паука.
В конце рабочей недели на политическом небосклоне России замаячила новая звезда. Псковские СМИ сообщили, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может стать кандидатом в губернаторы региона от «Партии роста».
В партии пока не подтвердили эту информацию, сам Шнур также пока отмаливается, однако проворные журналисты уже подхватили новость, припомнив артисту песню из фильма «День выборов».
На этом фоне эксперты сравнивают политические перспективы музыканта с участием в президентских выборах Ксении Собчак.
ОТ ПЕСНИ ДО ГУБЕРНАТОРА
Новость о возможных амбициях Шнурова сообщило в пятницу издание «Псковская лента новостей».
«Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров может стать кандидатом от "Партии роста" на выборах губернатора Псковской области», - утверждает ПЛН со ссылкой на источник в региональном отделении партии.
По его словам, другим кандидатом в губернаторы от «Партии роста» может стать глава регионального отделения Игорь Романов. Действующим губернатором Псковской области является единоросс Михаил Ведерников. Новые выборы главы региона намечены на сентябрь.
Шнуров вступил в «Партию роста» в 2020 году и стал ее сопредседателем. Всего сопредседателей было избрано девять. Помимо лидера «Ленинграда» в их числе, в частности, оказались глава партии бизнес-омбудсмен Борис Титов, музыкант Николай Фоменко и тележурналист Александр Любимов.
Вскоре Сергей Владимирович заявил, что песня из фильма «День выборов» о сексуальной ориентации кандидатов «теряет свою актуальность».
«Мне всегда не нравилось слово "все", которое там подразумевается. Некоторые, все-таки… Я надеюсь, что ситуация должна поменяться. Песне этой уже 20 лет. Не думаю, что я попаду в эту категорию», — сказал тогда Шнуров.
Музыкант признался, что пока еще не очень хорошо ощущает себя в амплуа политика и напомнил, что текст песни «Выборы» написал не он, а Алексей Кортнев из «Несчастного случая». Тем не менее, именно Шнуров исполнял в знаменитом фильме песню, заканчивающуюся словами: «Выборы, выборы, кандидаты – п****ы».
КЛИПЫ, ПАУК И СОБЧАК
Политическая активность Шнурова заметно возросла в начале 2022 года, когда он стал публично критиковать губернатора Петербурга Александра Беглова и даже выпустил несколько клипов на эту тему.
24 января в пресс-центре НСН должна была состояться пресс-конференция с участием Шнурова и представителей администрации Петербурга, однако чиновники на это не решились и лидер «Ленинграда» обвинил их в трусости.
В февраля Шнуров выпустил песню «Шмарафон», на которую обиделась Ксения Собчак, занявшая четвертое место на выборах президента России в 2018 году. Собчак тогда призвала Шнурова «заткнуться или делать что-то крутое», попытавшись «размазать ее талантливо».
На фоне спецоперации на Украине Шнуров выпустил сразу несколько злободневных песен и клипов, восхитивших россиян. В их числе, в частности, «Прощай элита», «Входа нет», «Геополитическая», «Иноагент», «Нет **йне», «Гендерная» и «Русский».
В начале марта «Ленинград» выпустил песню «Психотерапевтическая», в которой нет ни мата, ни Шнурова. Зато упоминается президент России.
В ней поется о том, что на фоне пожарища в мире и страшилок быт в России становится все прекраснее.
«Нагоняли жути нам с самого начала, Путина послушала – сразу полегчало», - поет солистка «Ленинграда». При этом в клипе мелькают звезды шоу-бизнеса, радующиеся во время «Голубого огонька».
На этом фоне Шнуру пришлось опровергать слухи об отъезде из России.
«Пора уже перестать журналистам распускать сплетни, не подтверждённые ни одним документом. Я живу в России», — сказал музыкант, добавив, что ему «все равно, кто и где проживает».
Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в интервью НСН высказал мнение, что поддержать Шнурова на выборах может электорат, голосующий «против всех», как это было с Ксенией Собчак. Он сравнил Шнурова с лидером группы «Коррозия металла» Сергеем «Пауком» Троицким, также регулярно пытающимся участвовать в различных выборах.
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