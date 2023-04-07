«Выборы-выборы!»: В России обсуждают Шнура-губернатора

КЛИПЫ, ПАУК И СОБЧАК

Политическая активность Шнурова заметно возросла в начале 2022 года, когда он стал публично критиковать губернатора Петербурга Александра Беглова и даже выпустил несколько клипов на эту тему.

24 января в пресс-центре НСН должна была состояться пресс-конференция с участием Шнурова и представителей администрации Петербурга, однако чиновники на это не решились и лидер «Ленинграда» обвинил их в трусости.

В февраля Шнуров выпустил песню «Шмарафон», на которую обиделась Ксения Собчак, занявшая четвертое место на выборах президента России в 2018 году. Собчак тогда призвала Шнурова «заткнуться или делать что-то крутое», попытавшись «размазать ее талантливо».

На фоне спецоперации на Украине Шнуров выпустил сразу несколько злободневных песен и клипов, восхитивших россиян. В их числе, в частности, «Прощай элита», «Входа нет», «Геополитическая», «Иноагент», «Нет **йне», «Гендерная» и «Русский».

В начале марта «Ленинград» выпустил песню «Психотерапевтическая», в которой нет ни мата, ни Шнурова. Зато упоминается президент России.

В ней поется о том, что на фоне пожарища в мире и страшилок быт в России становится все прекраснее.

«Нагоняли жути нам с самого начала, Путина послушала – сразу полегчало», - поет солистка «Ленинграда». При этом в клипе мелькают звезды шоу-бизнеса, радующиеся во время «Голубого огонька».