Вэнс: Россия не может ожидать передачи подконтрольных Киеву территорий

Россия «не может ожидать» получения подконтрольных Украине территорий в ходе процесса украинского урегулирования. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые... не перешли под ее контроль», — сказал политик в интервью Fox News.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио отметил, что Киев не сможет вернуть контроль над территориями в границах 2014 года. Как пишут СМИ, Украина рискует выйти из конфликта с утратой земель и без гарантий безопасности со стороны Запада, отмечает RT.

