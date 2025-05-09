Вэнс: Россия не может ожидать передачи подконтрольных Киеву территорий
Россия «не может ожидать» получения подконтрольных Украине территорий в ходе процесса украинского урегулирования. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые... не перешли под ее контроль», — сказал политик в интервью Fox News.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио отметил, что Киев не сможет вернуть контроль над территориями в границах 2014 года. Как пишут СМИ, Украина рискует выйти из конфликта с утратой земель и без гарантий безопасности со стороны Запада, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru