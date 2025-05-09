СМИ: Запрещенная в Турции РПК объявит о самороспуске в ближайшие дни
Рабочая партия Курдистана (РПК), запрещенная и признанная в Турции террористической, в ближайшие дни объявит о грядущем самороспуске. Об этом пишет газета Türkiye, ссылаясь на источники в спецслужбах.
По данным издания, на прошлой неделе партия провела внеочередной съезд, приняла решение о роспуске и прекращении вооруженного противостояния Анкаре. Публичное объявление о решении РПК отложили из-за смерти вице-спикера парламента Сырры Сюрейи Ондера, который занимался курдским урегулированием.
Ранее лидер РПК Абдуллах Оджалан, отбывающий пожизненное заключение за террористическую деятельность в Турции, в феврале призвал все связанные с объединением формирования сложить оружие, прекратить конфликт с республикой, саму партию - самораспуститься. В марте РПК заявила о прекращении огня, напоминает RT. Также в партии сообщили о готовности собрать съезд для обсуждения самороспуска.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru