Отец Путина был награжден медалью приказом автора прорыва блокады Ленинграда
Отец президента Владимира Путина Владимир Спиридонович Путин в годы Великой Отечественной войны был награжден медалью «За боевые заслуги», соответствующий приказ подписал маршал Советского Союза, соавтор военного плана по прорыву блокады Ленинграда Леонид Говоров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на архивные документы.
Отец российского лидера воевал в Ленинградской области. Он был ранен в ногу на плацдарме «Невский пятачок», чтобы спастись, Путину-старшему нужно было перебраться на большую землю. Мужчину спас случайно оказавшийся рядом сосед по дому в Петергофе, который под обстрелами немцев дотащил раненого до госпиталя.
За сражение отец президента получил медаль «За боевые заслуги». Приказ о награждении подписали командующий войсками Ленинградского фронта маршал Говоров и член военного совета фронта генерал-лейтенант Владимир Богаткин.
«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждаю: медалью "За боевые заслуги" красноармейца Путина Владимира Спиридоновича…(бывшего) Стрелка 330 стрелкового полка 86 стрелковой дивизии», - указано в документе.
Ранее в подмосковном парке «Патриот» высадили саженец в память о Владимире Спиридоновиче Путине, он вошел в изображение пятиконечной звезды геоглифа «80 Лет Победы», пишет 360.ru.
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