Путин выступил с речью на стартовавшем на Красной площади параде Победы
Парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве.
Парад принимает министр обороны Андрей Белоусов. В мероприятии задействованы свыше 11,5 тысячи военнослужащих, в том числе более 1,5 тысячи участников специальной военной операции.
Президент Владимир Путин выступил с речью, поздравив присутствующих с Днем Победы. Глава государства назвал этот праздник главным для России, подчеркнув, что страна завоевала свободу и мир для всего человечества ценой миллионов жизней. Как отметил Путин, РФ помнит уроки войны, не согласится с искажением ее итогов и продолжит отстаивать память победителей.
«Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей», - указал президент.
Глава государства также упомянул вклад союзников в победу над фашистской Германией, указав, что Россия ценит его и будет помнить, что Победу приблизило открытие второго фронта в Европе. Путин заключил, что страна будет опираться на подвиг предков и единство народа для своего будущего величия.
Ранее сервис SuperJob выяснил, что трансляцию парада Победы будут смотреть 65% россиян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru