В Белгороде украинский БПЛА атаковал здание областного правительства
9 мая 202509:22
Украинский беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства... Пострадавших нет», - написал губернатор в Telegram-канале.
На месте находятся оперативные службы. Мероприятия, посвященные Дню Победы, проводятся по плану с учетом мер максимальной безопасности.
Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Каменский Хутор в Брянской области, один мирный житель получил осколочные ранения, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru