В Белгороде украинский БПЛА атаковал здание областного правительства

Украинский беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства... Пострадавших нет», - написал губернатор в Telegram-канале.

На месте находятся оперативные службы. Мероприятия, посвященные Дню Победы, проводятся по плану с учетом мер максимальной безопасности.

Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Каменский Хутор в Брянской области, один мирный житель получил осколочные ранения, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская область

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