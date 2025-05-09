Turkish Airlines возобновила рейсы из Антальи в Москву
9 мая 202511:11
Авиакомпания Turkish Airlines возобновила выполнение рейсов в Москву из турецкой Антальи, свидетельствуют сведения онлайн-табло аэропорта курорта.
Так, в 09:00 во Внуково вылетел рейс ТК3140. Он прибудет в российскую столицу в 13:35. При этом рейс в Москву на 10:00 отменен, следующий запланирован на 12:30.
В течение 9 мая ожидается вылет более десяти бортов, в том числе в Санкт-Петербург.
Ранее российские авиационные власти договорились с Turkish Airlines о возобновлении полетов между Турцией и Россией в полном объеме, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Turkish Airlines возобновила рейсы из Антальи в Москву
- Британия ввела санкции против 101 «связанного с Россией» судна
- Путин выступил с речью на стартовавшем на Красной площади параде Победы
- Вэнс: Россия не может ожидать передачи подконтрольных Киеву территорий
- Путин и зарубежные лидеры прибыли на Красную площадь
- Россия и США планируют новую встречу по восстановлению работы посольств
- СМИ: Запрещенная в Турции РПК объявит о самороспуске в ближайшие дни
- В Белгороде украинский БПЛА атаковал здание областного правительства
- В аэропортах Нижнекамска и Бугульмы ввели ограничения
- Отец Путина был награжден медалью приказом автора прорыва блокады Ленинграда
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru