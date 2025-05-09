Turkish Airlines возобновила рейсы из Антальи в Москву

Авиакомпания Turkish Airlines возобновила выполнение рейсов в Москву из турецкой Антальи, свидетельствуют сведения онлайн-табло аэропорта курорта.

Так, в 09:00 во Внуково вылетел рейс ТК3140. Он прибудет в российскую столицу в 13:35. При этом рейс в Москву на 10:00 отменен, следующий запланирован на 12:30.

В течение 9 мая ожидается вылет более десяти бортов, в том числе в Санкт-Петербург.

Ранее российские авиационные власти договорились с Turkish Airlines о возобновлении полетов между Турцией и Россией в полном объеме, напоминает RT.

