Путин и зарубежные лидеры прибыли на Красную площадь
Президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь в Москве, где пройдет парад Победы. Об этом сообщает РИА Новости.
Российского лидера сопровождают зарубежные коллеги. Ранее Путин встретил иностранных лидеров-гостей парада в Кремле. Политики проследуют на Красную площадь, где займут свои места на трибунах.
В преддверии Парада Победы на главную площадь страны прибыли также премьер-министр РФ Михаил Мишустин, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, ветераны Великой Отечественной войны.
Впервые парад будет принимать министр обороны России Андрей Белоусов, пишет RT.
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