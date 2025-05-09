Британия ввела санкции против 101 «связанного с Россией» судна

Великобритания ввела санкции против 101 якобы связанного с Россией судна. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Ранее Лондон анонсировал крупнейший пакет санкций против судов, якобы перевозящих нефть из России и причастных к повреждению критически важной инфраструктуры.

«Добавлено 101 новых характеристик», - указано в документе британского кабмина.

В черный список попали нефтяные танкеры под флагами России, Панамы, Барбадоса и других государств. Британские власти считают, что суда перевозят российскую нефть или нефтепродукты в третьи страны и участвуют в деятельности, направленной на дестабилизацию Украины либо получение выгоды от правительства России.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия планирует принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая, пишет RT.

