Британия ввела санкции против 101 «связанного с Россией» судна
Великобритания ввела санкции против 101 якобы связанного с Россией судна. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.
Ранее Лондон анонсировал крупнейший пакет санкций против судов, якобы перевозящих нефть из России и причастных к повреждению критически важной инфраструктуры.
«Добавлено 101 новых характеристик», - указано в документе британского кабмина.
В черный список попали нефтяные танкеры под флагами России, Панамы, Барбадоса и других государств. Британские власти считают, что суда перевозят российскую нефть или нефтепродукты в третьи страны и участвуют в деятельности, направленной на дестабилизацию Украины либо получение выгоды от правительства России.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Еврокомиссия планирует принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru