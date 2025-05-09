В аэропортах Нижнекамска и Бугульмы ввели ограничения
9 мая 202508:59
Прием и выпуск самолетов приостановили еще в двух российских аэропортах. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения... с 07:50 мск введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE)», - написал он в Telegram-канале.
Аналогичные меры действуют в аэропорту в Бугульме, ограничения ввели в 08:00 по Москве.
Ранее была временно ограничена работа аэропорта в Саратове, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru