Сергея Шнурова прочат в губернаторы Псковской области
7 апреля 202315:33
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может стать кандидатом на пост губернатора Псковской области, сообщает ПЛН.
Об этом изданию рассказал источник в «Партии роста». Шнуров вступил в партию в 2020 году.
Выборы губернатора Псковской области состоятся осенью. Сейчас регионом руководит Михаил Ведерников.
Ранее Сергей Шнуров заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову стоит обратиться к врачу, прежде чем предлагать законопроект о наказании владельцев животных за громкие звуки питомцев.
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7 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru