Сергея Шнурова прочат в губернаторы Псковской области

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может стать кандидатом на пост губернатора Псковской области, сообщает ПЛН.

Об этом изданию рассказал источник в «Партии роста». Шнуров вступил в партию в 2020 году.

Выборы губернатора Псковской области состоятся осенью. Сейчас регионом руководит Михаил Ведерников.

Ранее Сергей Шнуров заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову стоит обратиться к врачу, прежде чем предлагать законопроект о наказании владельцев животных за громкие звуки питомцев.

