Без Шнурова, но про Путина: Группа «Ленинград» представила песню «Психотерапевтическая»
Группа «Ленинград» на своём YouTube-канале разместила клип на новую песню «Психотерапевтическая».
Лидера коллектива Сергея Шнурова в кадре нет, зато много врезок с новогодних телевизионных «Голубых огоньков» с улыбающимися представителями российской эстрады.
Исполняет «Психотерапевтическую» вокалистка Зоя. Песня посвящена выступлениям президента РФ Владимира Путина, в том числе посланию Федеральному собранию, которые успокаивают героиню песни «лучше любого психотерапевта», несмотря на жуть за окном.
«Нагоняли жути нам с самого начала. А я Путина послушала и как-то полегчало», - поётся в песне.
Ранее группа «Ленинград» выпустила клип на песню «Русский», в которой Сергей Шнуров в саркастической манере поет о «настоящем русском мире», сообщает НСН.
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