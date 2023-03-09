Без Шнурова, но про Путина: Группа «Ленинград» представила песню «Психотерапевтическая»

Лидера коллектива Сергея Шнурова в кадре нет, зато много врезок с новогодних телевизионных «Голубых огоньков» с улыбающимися представителями российской эстрады.

Исполняет «Психотерапевтическую» вокалистка Зоя. Песня посвящена выступлениям президента РФ Владимира Путина, в том числе посланию Федеральному собранию, которые успокаивают героиню песни «лучше любого психотерапевта», несмотря на жуть за окном.

«Нагоняли жути нам с самого начала. А я Путина послушала и как-то полегчало», - поётся в песне.

Ранее группа «Ленинград» выпустила клип на песню «Русский», в которой Сергей Шнуров в саркастической манере поет о «настоящем русском мире», сообщает НСН.