Сергей Шнуров обвинил администрацию Санкт-Петербурга в трусости
Музыкант признался НСН, что его не удивил отказ представителей городских властей Санкт-Петербурга публично обсуждать чистоту на улицах северной столицы.
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обвинил администрацию Санкт-Петербурга в трусости после того, как ни один из представителей городской администрации не решился участвовать в пресс-конференции НСН, чтобы вместе с Сергеем Шнуровым обсудить чистоту и порядок в городе.
«В понедельник должна была состояться пресс-конференция на тему: «Ледяные страсти культурной столицы». Все это дело должно было происходить в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» в Москве. Я, честно говоря, надеялся на прямой, открытый разговор. Организаторы приглашали кроме меня и Варламова, и представителей Санкт-Петербурга. Как я знаю, были направлены письма вице-губернатору Валерию Пикалеву, а также отправили запрос на любого представителя администрации в пресс-службу администрации губернатора. Получили, естественно, отказ. Видимо, они как все. И губернатор Беглов, который не встретился с Путиным из-за ковидных ограничений, решили поберечь свое здоровье», - заявил в выпусках НСН в эфире сразу четырех радиостанций Сергей Шнуров.
Добавим, что пресс-конференция «Ледяные страсти культурной столицы» должна была пройти в пресс-центре НСН в понедельник 24 января. Поводом для пресс-конференции послужили "музыкальные обвинения" Сергея Шнурова в адрес губернатора Беглова и его команды в непрофессионализме и бездействии. На пресс-конференции музыкант был готов открыто обсудить с любым представителем губернатора, как соблюдаются чистота и порядок в его родном Санкт-Петербурге. НСН, в свою очередь, предложила представителям губернатора подвести коммунальные итоги года и рассказать о планах благоустройства культурной столицы России. Но, к сожалению, редакция получила отказ от городской администрации. Пресс-конференция в запланированные сроки не состоится.
Гололёд и мусор в Санкт-Петербурге стали самыми обсуждаемыми темами за последнее время на просторах интернета: петербуржцы и гости культурной столицы выкладывают множество роликов с захламленными мусором улицами и из переполненных травмпунктов. Только за минувшие выходные количество обращений в травмпункты города возросло с 15-25 до 100-150.
Российский музыкант Сергей Шнуров не смог пройти мимо проблемы уборки мусора в городе, и чтобы привлечь внимание губернатора, выпустил клип «Пока так», за что подвергся обвинениям депутатов и чиновников, в которых они призывали лишить его статуса петербуржца.
Пресс-центр "Национальной Службы Новостей" готов организовать совместную пресс-конференцию Сергея Шнурова и губернатора Беглова (или его представителей) в любое удобное для них время...
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