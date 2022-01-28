Сергей Шнуров обвинил администрацию Санкт-Петербурга в трусости

Добавим, что пресс-конференция «Ледяные страсти культурной столицы» должна была пройти в пресс-центре НСН в понедельник 24 января. Поводом для пресс-конференции послужили "музыкальные обвинения" Сергея Шнурова в адрес губернатора Беглова и его команды в непрофессионализме и бездействии. На пресс-конференции музыкант был готов открыто обсудить с любым представителем губернатора, как соблюдаются чистота и порядок в его родном Санкт-Петербурге. НСН, в свою очередь, предложила представителям губернатора подвести коммунальные итоги года и рассказать о планах благоустройства культурной столицы России. Но, к сожалению, редакция получила отказ от городской администрации. Пресс-конференция в запланированные сроки не состоится.

Гололёд и мусор в Санкт-Петербурге стали самыми обсуждаемыми темами за последнее время на просторах интернета: петербуржцы и гости культурной столицы выкладывают множество роликов с захламленными мусором улицами и из переполненных травмпунктов. Только за минувшие выходные количество обращений в травмпункты города возросло с 15-25 до 100-150.

Российский музыкант Сергей Шнуров не смог пройти мимо проблемы уборки мусора в городе, и чтобы привлечь внимание губернатора, выпустил клип «Пока так», за что подвергся обвинениям депутатов и чиновников, в которых они призывали лишить его статуса петербуржца.



Пресс-центр "Национальной Службы Новостей" готов организовать совместную пресс-конференцию Сергея Шнурова и губернатора Беглова (или его представителей) в любое удобное для них время...

