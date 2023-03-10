«Мы тебя научим!»: Жесткая Земфира затмила смелого Шнура
Лидер «Ленинграда» не побоялся упомянуть в новой песне президента РФ, однако депутаты хотят отнять недвижимость не у Шнурова, а у Земфиры.
Новые клипы группы «Ленинград» и признанной в России иноагентом Земфиры взбудоражили общественность. В песне группы Сергея Шнурова «Психотерапевтическая» на этот раз нет мата, но упоминается президент РФ Владимир Путин, при этом Земфира наоборот удивила жесткими высказывании в композиции «PODNHA».
На этом фоне поклонники певицы выразили сомнения, что автор «Ромашек» сможет когда-нибудь выступить в России, а депутаты предлагают отнять у нее недвижимость. Ну а Шнуру недавно уже пришлось опровергать слухи о планах побега из страны.
«ЛЕНИНГРАД» БЕЗ МАТА: «СРАЗУ ПОЛЕГЧАЛО»
Клипы «Ленинграда» и Земфиры вышли с разницей примерно в сутки. Сергей Шнуров презентовал новое творение 8 марта, причем его самого в клипе нет. Более того, «Ленинград» на этот раз обошелся без ненормативной лексики.
В песне «Психотерапевтическая» говорится о том, что на фоне пожарища в мире и страшилок быт в России становится все прекраснее.
«Нагоняли жути нам с самого начала, Путина послушала – сразу полегчало», - поет в припеве солистка «Ленинграда». При этом в клипе мелькают звезды шоу-бизнеса, радующиеся во время «Голубого огонька».
Пользователи соцсетей отметили тонкость этой песни и ее емкость: «Ай, красавчики! Без единого мата, зато как ёмко», добавив, что эта композиция является «максимально афористичной».
При этом в начале февраля некоторые СМИ написали, что Шнуров якобы оформляет гражданство одной из европейских стран и готовится к отъезду из России
«Пора уже перестать журналистам распускать сплетни, не подтверждённые ни одним документом. Я живу в России», — сказал Шнур за несколько дней до выхода «Психотерапевтической».
Отвечая на вопрос об уехавших из России артистах, Шнур добавил, что ему «все равно, кто и где проживает».
Примечательно, что в середине февраля «Ленинград» выпустил клип на композицию «Русский», в котором поется о «русском мире», водке и патриотизме.
ГРУБАЯ ЗЕМФИРА: «МЫ ТЕБЯ НАУЧИМ»
Земфира, покинувшую Россию чуть ли не сразу после начала спецоперации, была признана иноагентом лишь 10 февраля 2023 года. В Минюсте объяснили это решение тем, что она открыто выступала в поддержку Украины и против СВО, давала концерты в недружественных странах и получала поддержку от иностранных источников.
10 марта она выпустила клип на песню «PODNHA», которая начинается со слов «Мы научим тебя, с***, родину любить». На видео камера плывет над столом, на котором в тарелках вместо еды лежат пистолеты, патроны и гранаты. При этом Земфира называет Родину «заболевшей» и «поредевшей».
Вскоре после выхода клипа Telegram-канал SHOT сообщил, что некие депутаты направили в Генпрокуратуру РФ обращение с просьбой лишить Земфиру всего имущества в России. При этом имена авторов этой инициативы не указаны.
Поклонники Земфиры на YouTube хвалят ее за новую песню, а пользователи «ВКонтакте» высказывались опасения, что теперь она точно больше никогда не выступит в России.
В конце октября 2022 года журналист и музыкальный критик Денис Ступников говорил НСН, что не видит манифеста в новом мини-альбоме «Земфира от Луки», в текстах песен которого упоминались горящие города, разлука и красная кнопка.
«Земфира уехала, поэтому от нее могли ждать каких-то манифестов, которые разделяют аудиторию на "за" и "против", а этого не произошло. Это точная и горькая констатация событий, а точнее переживаний обычного маленького человека», - сказал Ступников, усомнившись, что Земфиру Талгатовну за эти песни признаю иноагентом.
Со своей стороны, экс-режиссер МХАТа Эдуард Бояков назвал Земфиру «голосом поколения» и сравнил ее с Сергеем Шнуровым.
«Земфира - это большое явление. Вполне возможно, последнее в истории русской рок-музыки. После Земфиры кто может собрать стадион - Шнур? Такой театрально-шутовской феномен. Надо отдать ему должное, но это не голос поколения», - сказал он в эфире одного из Youtube-каналов.
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