«Мы тебя научим!»: Жесткая Земфира затмила смелого Шнура

«ЛЕНИНГРАД» БЕЗ МАТА: «СРАЗУ ПОЛЕГЧАЛО»

Клипы «Ленинграда» и Земфиры вышли с разницей примерно в сутки. Сергей Шнуров презентовал новое творение 8 марта, причем его самого в клипе нет. Более того, «Ленинград» на этот раз обошелся без ненормативной лексики.

В песне «Психотерапевтическая» говорится о том, что на фоне пожарища в мире и страшилок быт в России становится все прекраснее.

«Нагоняли жути нам с самого начала, Путина послушала – сразу полегчало», - поет в припеве солистка «Ленинграда». При этом в клипе мелькают звезды шоу-бизнеса, радующиеся во время «Голубого огонька».

Пользователи соцсетей отметили тонкость этой песни и ее емкость: «Ай, красавчики! Без единого мата, зато как ёмко», добавив, что эта композиция является «максимально афористичной».

При этом в начале февраля некоторые СМИ написали, что Шнуров якобы оформляет гражданство одной из европейских стран и готовится к отъезду из России

«Пора уже перестать журналистам распускать сплетни, не подтверждённые ни одним документом. Я живу в России», — сказал Шнур за несколько дней до выхода «Психотерапевтической».

Отвечая на вопрос об уехавших из России артистах, Шнур добавил, что ему «все равно, кто и где проживает».

Примечательно, что в середине февраля «Ленинград» выпустил клип на композицию «Русский», в котором поется о «русском мире», водке и патриотизме.