Россия и США планируют новую встречу по восстановлению работы посольств
9 мая 202509:53
Новая встреча российской и американской делегаций по вопросу восстановления работы посольств стран планируется. Об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Это будет. Пока дат нет. Но есть понимание, что контакт необходим», - указал замглавы МИД.
По словам Рябкова, это направление «в принципе рабочее», и существующий прогресс, необходимо наращивать.
Россия и США провели переговоры в Стамбуле в апреле, напоминает RT. Встреча позволила продвинуться в решении задачи по нормализации работы посольств.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru