Россия и США планируют новую встречу по восстановлению работы посольств

Новая встреча российской и американской делегаций по вопросу восстановления работы посольств стран планируется. Об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Это будет. Пока дат нет. Но есть понимание, что контакт необходим», - указал замглавы МИД.

По словам Рябкова, это направление «в принципе рабочее», и существующий прогресс, необходимо наращивать.

Россия и США провели переговоры в Стамбуле в апреле, напоминает RT. Встреча позволила продвинуться в решении задачи по нормализации работы посольств.

