«Как Собчак»: Политолог оценил шансы Шнурова стать губернатором Псковской области

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может стать кандидатом на пост губернатора Псковской области, сообщает Псковская Лента Новостей. Об этом изданию якобы рассказал источник в «Партии роста» в которой Шнуров состоит с 2020 года. Выборы губернатора Псковской области состоятся осенью. Сейчас регионом руководит Михаил Ведерников. Гращенков считает, что у Шнурова нет реальных шансов стать губернатором.

«Любые губернаторские выборы связаны с прохождением муниципального фильтра. «Партия роста» вряд ли его пройдет. Нужен ли Ведерникову конкурент в виде Шнурова? Не думаю. В прошлом году Ведерников испугался конкуренции на уровне городского совета и зачищал ряд партий, чтобы они не выдвигали своих кандидатов. Позиции у псковского губернатора не очень сильные и выдвигать Шнурова против очень опасно. Хайповый кандидат будет играть против него», - сказал Гращенков.