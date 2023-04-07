«Как Собчак»: Политолог оценил шансы Шнурова стать губернатором Псковской области

Ведерникову не нужен на губернаторских выборах конкурент в лице Шнурова, сказал НСН Илья Гращенков.

Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в беседе с НСН заявил, что поддержать Шнурова на выборах может электорат, голосующий «против всех», как это было с Ксенией Собчак на президентских выборах 2018 года.

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может стать кандидатом на пост губернатора Псковской области, сообщает Псковская Лента Новостей. Об этом изданию якобы рассказал источник в «Партии роста» в которой Шнуров состоит с 2020 года. Выборы губернатора Псковской области состоятся осенью. Сейчас регионом руководит Михаил Ведерников. Гращенков считает, что у Шнурова нет реальных шансов стать губернатором.

«Любые губернаторские выборы связаны с прохождением муниципального фильтра. «Партия роста» вряд ли его пройдет. Нужен ли Ведерникову конкурент в виде Шнурова? Не думаю. В прошлом году Ведерников испугался конкуренции на уровне городского совета и зачищал ряд партий, чтобы они не выдвигали своих кандидатов. Позиции у псковского губернатора не очень сильные и выдвигать Шнурова против очень опасно. Хайповый кандидат будет играть против него», - сказал Гращенков.

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Собеседник НСН сравнил Шнурова с журналисткой Ксенией Собчак, которая участвовала в президентской кампании 2018 года.

«Если говорить о Шнурове абстрактно, то на победу вряд ли он может рассчитывать, но до 5 процентов голосов избирателей мог бы набрать. Вокруг себя он аккумулирует электорат, голосующий «против всех», как Собчак в 2018 году. Лидер «Коррозии металла» Сергей Троицкий постоянно выдвигается на выборы, вот и Шнуров примерно из этой когорты», - резюмировал Гращенков.

Ранее экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила НСН, что не будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году. В частности, журналистка заявила, что в 2019 году ушла из политики «так как мои попытки создать правую партию были заблокированы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Псковская ОбластьВыборыКсения СобчакСергей Шнуров

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