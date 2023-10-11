От Фридмана до Магадана: В России обсуждают возвращенцев и предателей

ОТ ЧУБАЙСА ДО ФРИДМАНА: «НИЧЕГО НЕОБЫЧНОГО»

Еще до военных действий в Израиле и возвращения Фридмана президент РФ Владимир Путин в ироничной манере высказался об «удравшем» из страны Чубайсе, «переименовав» того из Анатолия Борисовича в Моше Израилевича.

«Это имеет отношение к дискуссии по поводу "возвращенцев", "отъезжантов", "релокантов" и так далее. Большинство возвращается и возникает вопрос, как относиться к тем, кто уехал в трудный период, а сейчас возвращается. В связи с этой темой возник вопрос и по Чубайсу. Плюс улыбку у Путина и у всех вызывают злоключения "убежантов"», - объяснил тогда НСН политолог Сергей Марков.

На днях стало известно о возвращении в Россию Михаила Фридмана, о котором уже высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он же гражданин Российской Федерации и может сюда возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой гражданин Российской Федерации. Поэтому здесь нет чего-то необычного», — сказал Песков, отвечая на вопрос о Фридмане.

11 октября Дмитрий Сергеевич вновь высказался на эту тему.

«Кто-то нужен, кто-то не нужен, кто-то вернется сейчас, кто-то вернется завтра, это нормальный процесс для всех стран, для всех наций, в том числе и для нас», - сказал Песков журналистам.

При этом в интервью РБК он указал на судьбу россиян, ставших «врагами страны».

«Такие тоже есть, не нужно преувеличивать их количество. Но для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдется место у нас на Родине», — предупредил официальный представитель Кремля.

Со своей стороны, депутат Госдумы Султан Хамзаев предрек возвращение в Россию не только олигархов, но и звезд шоу-бизнеса.

«Я предрекаю скорый возврат всех российских миллиардеров, звёзд шоу-бизнеса обратно в Россию, как говорил ранее, с первого дня их бегства. В Европе, Израиле они уже никому не нужны, с них просто высасывают последние деньги и публичную активность (…) Нет ничего зазорного, что Михаил Фридман, будучи миллиардером, наконец-таки понял, что дома всегда лучше. Правда, поздно, вы видите бурную реакцию общественности и СМИ», - сказал Хамзаев РИА Новости.

По данным Forbes, Михаил Фридман, который провел в Лондоне год и восемь месяцев, прибыл в Москву 7 октября. При этом сначала он улетел из Великобритании в Израиль, где и планирует жить в дальнейшем. Ранее СМИ писали, что Фридман боится возвращаться в РФ из-за возможных обвинений в финансировании ВСУ.