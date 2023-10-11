От Фридмана до Магадана: В России обсуждают возвращенцев и предателей
В Кремле не увидели ничего необычного в возвращении Фридмана, «Моше Израилевич» материализовался в Дубае, а на Колыме отказываются принимать предателей.
На фоне кровавых событий в Израиле, куда перебралось немало известных россиян после начала спецоперации, в РФ набирает обороты дискуссия о судьбе потенциальных «возвращенцев».
Первой ласточкой стал миллиардер Михаил Фридман, после лондонских страданий вернувшийся в Москву транзитом через Израиль, который также покинул экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс. В Кремле пока не спешат упрекать Фридмана, однако в Госдуме грозят релокантам Магаданом.
ОТ ЧУБАЙСА ДО ФРИДМАНА: «НИЧЕГО НЕОБЫЧНОГО»
Еще до военных действий в Израиле и возвращения Фридмана президент РФ Владимир Путин в ироничной манере высказался об «удравшем» из страны Чубайсе, «переименовав» того из Анатолия Борисовича в Моше Израилевича.
«Это имеет отношение к дискуссии по поводу "возвращенцев", "отъезжантов", "релокантов" и так далее. Большинство возвращается и возникает вопрос, как относиться к тем, кто уехал в трудный период, а сейчас возвращается. В связи с этой темой возник вопрос и по Чубайсу. Плюс улыбку у Путина и у всех вызывают злоключения "убежантов"», - объяснил тогда НСН политолог Сергей Марков.
На днях стало известно о возвращении в Россию Михаила Фридмана, о котором уже высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Он же гражданин Российской Федерации и может сюда возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой гражданин Российской Федерации. Поэтому здесь нет чего-то необычного», — сказал Песков, отвечая на вопрос о Фридмане.
11 октября Дмитрий Сергеевич вновь высказался на эту тему.
«Кто-то нужен, кто-то не нужен, кто-то вернется сейчас, кто-то вернется завтра, это нормальный процесс для всех стран, для всех наций, в том числе и для нас», - сказал Песков журналистам.
При этом в интервью РБК он указал на судьбу россиян, ставших «врагами страны».
«Такие тоже есть, не нужно преувеличивать их количество. Но для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдется место у нас на Родине», — предупредил официальный представитель Кремля.
Со своей стороны, депутат Госдумы Султан Хамзаев предрек возвращение в Россию не только олигархов, но и звезд шоу-бизнеса.
«Я предрекаю скорый возврат всех российских миллиардеров, звёзд шоу-бизнеса обратно в Россию, как говорил ранее, с первого дня их бегства. В Европе, Израиле они уже никому не нужны, с них просто высасывают последние деньги и публичную активность (…) Нет ничего зазорного, что Михаил Фридман, будучи миллиардером, наконец-таки понял, что дома всегда лучше. Правда, поздно, вы видите бурную реакцию общественности и СМИ», - сказал Хамзаев РИА Новости.
По данным Forbes, Михаил Фридман, который провел в Лондоне год и восемь месяцев, прибыл в Москву 7 октября. При этом сначала он улетел из Великобритании в Израиль, где и планирует жить в дальнейшем. Ранее СМИ писали, что Фридман боится возвращаться в РФ из-за возможных обвинений в финансировании ВСУ.
МАГАДАН И КОЛЫМА: «ПУСКАЙ ТАМ СИДЯТ»
Самое жесткое заявление о «возвращенцах» сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Когда говорим о релокантах, тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут. Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен", - сказал Володин на заседании Госдумы 10 октября.
При этом он высказал мнение, что релоканты России не нужны.
«Нам они не нужны, они должны это понимать, и мы со своей стороны должны сделать все необходимое, чтобы таких не оказалось, пускай там сидят», - указал Вячеслав Викторович.
Однако «магаданская перспектива» Володина не вдохновила губернатора Магаданской области Сергея Носова.
«Колыма не принимает людей подлых, не принимает предателей. И это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более эти клише от релокантов прошлого. Они, к сожалению, имеют место быть. Но от них надо избавляться, причем избавляться всем, не только нам», – сказал Сергей Константинович на встрече с учителями.
На актуальную тему высказалась и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, ранее напугавшая военкоматом вернувшего было в Россию блогера Даню Милохина.
«На самом деле я не очень поняла эту ситуацию. Ну а что такого страшного, мог бы здесь остаться. Ну, пришёл в военкомат: может быть, его бы не призвали или призвали послужить срочную службу где-нибудь в библиотеке. Поэтому я не очень поняла такую реакцию и то, что он обратно уехал очень быстро», — сказала Мизулина в эфире VK-шоу «Кстати», отвечая на шутку Гарика Харламова о том, что она изобрела «телепорт» для Милохина.
На фоне нападения группировки ХАМАС на Израиль многие российские звезды шоу-бизнеса назвали эту страну «своей». В частности, Ксения Собчак призналась, что Израиль ее «вторая Родина», а признанный иноагентом Максим Галкин пообещал, что «мог бы пойти» защищать эту страну с оружием в руках.
Журналисты также сообщили о побеге из Израиля Анатолия Чубайса, который за несколько минут до выхода этого материала «материализовался в аэропорту Дубая».
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