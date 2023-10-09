«От Собчак до Чубайса»: Покинувшие Россию звезды вступились за Израиль
Галкин пообещал помочь армии Израиля, но не сегодня, Макаревич пожелал удачи «нашим бойцам», Собчак отправила Глюкозу в бомбоубежище, а та «успокоила» фанатов эффектным декольте.
На фоне обстрелов Израиля, в результате которых погибли более 700 человек, многие покинувшие Россию звезды шоу-бизнеса назвали эту страну «своей».
Поддержку Израилю высказали телеведущая Ксения Собчак, а также сразу несколько иноагентов, в частности, юмористы Максим Галкин, Семен Слепаков и Михаил Шац, а также лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич.
При этом Иван Ургант пока не комментировал события в Израиле, а Анатолий Чубайс с женой Авдотьей Смирновой, по данным СМИ, сбежал и из этой страны.
ОРУЖИЕ ГАЛКИНА И БОМБЫ ГЛЮКОЗЫ
Наиболее резонансным получилось заявление Максима Галкина, выразившего готовность воевать за Израиль, но не сейчас.
«Тем, кто спрашивают, почему я не на фронте, я могу сказать, что если бы служил в армии Израиля и были какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, я бы пошел, но у меня есть возможность по-другому поддержать страну: я пойду сдавать кровь, я буду помогать», - сказал Галкин, добавив, что гордится Израилем.
После этого видео Галкина начали критиковать комментаторы в соцсетях, после чего юмориста поддержала Ксения Собчак.
«Очень крутое видео, Макс! Израиль действительно великая страна, и патриотизм ты чувствуешь там каждую секунду пребывания, подтверждаю. И не обращай внимания на ***», - подчеркнула Ксения Анатольевна, назвав Израиль «второй родиной», а происходящее в этой стране «мерзостью и варварством».
Собчак также рассказала 8 октября, что певица Глюк'oZa прячется от обстрелов в бомбоубежище.
«Мои близкие люди, Наташа Ионова-Глюкоза и Саша Чистяков вместе с двумя дочками полетели в Израиль на концерт Бруно Марса, а в итоге второй день проводят время в бомбоубежище. Но аэропорт при этом, говорят, не закрывали, завтра улетают», - указала телеведущая.
При этом сама Глюк'oZa успокоила своих фанатов. Примерно через час после сообщения Собчак она опубликовала интересное видео из Израиля в летнем платье с очень глубоким декольте.
«Ребятки, всем привет, все волнуются, звонят, пишут. Мы взяли билетики на завтра, на сегодня не было, приняли решение возвращаться. Вышли сейчас из отеля попить кофе, на улицах все спокойно. Потихонечку жизнь раскачалась. Все нормик», - сказал певица, показав на видео свою фигуру со всех впечатляющих ракурсов.
В понедельник днем Глюк'oZa сообщила, что уже в Москве. При этом она отказалась рассказать НСН о том, что ей угрожало в Израиле.
ОТ МАКАРЕВИЧА ДО ЧУБАЙСА: НАШИ БОЙЦЫ И НАШ НАРОД
Признанный в России иноагентом лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич не записывал видео, лаконично назвав израильских военных «нашими бойцами».
«Желаю удачи нашим бойцам и считаю часы и дни до нашей победы. Пожалуйста, будьте живы», - написал Андрей Вадимович в соцсетях.
Другой иноагент, юморист Семен Слепаков назвал «нашим» израильский народ.
«В истории нашего народа было немало страшных событий. Но евреи выстояли. Выстоим мы и сейчас», — отметил автор нетленных хитов.
Еще один юморист-иноагент Михаил Шац записал видео, в котором рассказал, что его не было в Израиле во время начала кровавых событий, но он специально вернулся в страну на третий день, чтобы записать видео из Тель-Авива.
«Шалом, всем привет из Тель-Авива. Сейчас я вернулся абсолютно сознательно, потому что в это время я хочу находиться здесь, с народом Израиля. Я буду помогать, чем могу. Я почетный донор, у меня есть машина, могу что-то привезти, разместить кого-то у себя», - предложил Шац.
Многие ждали каких-то заявлений от Ивана Урганта, однако на момент выхода материала он ограничился лайком к посту Максима Галкина. Молчит и журналист Владимир Познер, в соавторстве с Ургантом снявший для Первого канала восьмисерийный проект «Еврейское счастье».
В отличие от Познера с Ургантом славящийся яркими речами зампред Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал сразу два поста на израильскую тему, упомянув там Судный день, «натовских друзей» и «придурков».
При этом экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, которого президент РФ Владимир Путин «переименовал» в Моше Израилевича, по данным СМИ, покинул Израиль.
Telegram-каналы утверждают, что после начала военных действий в Израиле, Чубайс и его супруга Авдотья Смирнова улетели из этой страны. При этом журналисты заметили в руках у Смирновой британский паспорт.
Однако, нашлись и те, кто в ближневосточном конфликте поддержал Палестину, а не Израиль. Так блогер Хасбик опубликовал в соцсетях палестинский флаг с сердечком.
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