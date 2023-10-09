«От Собчак до Чубайса»: Покинувшие Россию звезды вступились за Израиль

На фоне обстрелов Израиля, в результате которых погибли более 700 человек, многие покинувшие Россию звезды шоу-бизнеса назвали эту страну «своей».

Поддержку Израилю высказали телеведущая Ксения Собчак, а также сразу несколько иноагентов, в частности, юмористы Максим Галкин, Семен Слепаков и Михаил Шац, а также лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич.

При этом Иван Ургант пока не комментировал события в Израиле, а Анатолий Чубайс с женой Авдотьей Смирновой, по данным СМИ, сбежал и из этой страны.