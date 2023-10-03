Приемный отец Милохина опроверг, что 2 октября блогеру принесли повестку

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что на второй день осеннего призыва по месту воинского учета Милохина в Анапе пришли сотрудники военкомата с повесткой. Тюленев заявил, что 2 октября никто не приходил, однако рассказал о том, что к семье блогера заявлялись в сентябре, когда глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Минобороны обратить внимание на Милохина.

«Писали, что в сентябре приходили… В сентябре они ничего не вручали, они просто его искали. Пока ничего после этого не изменилось. А кто вам сказал, что вчера приходили? Я такие комментарии не давал. Полицейские приходили после того, как Даня приезжал и Екатерина Мизулина сообщила, что он приехал на пару дней в Москву… В тот момент его искали трое полицейских. Мы Даню не видели, со слов полицейских, они хотели установить его местонахождение и вручить повестку, потому что их направил военкомат – а не то чтобы им самим это надо. Вчера никто не приходил», - сказал собеседник НСН

В конце сентября Тюленев записал видео, в котором заявил о «репрессиях» и о требованиях администрации Анапы снести дом его семьи. В разговоре с НСН отец блогера подтвердил, что сейчас в суде лежит иск, но семье помогают адвокаты.



«Да, исковое заявление до сих пор в суде лежит. Мы будем работать, адвокаты подключились. 16 числа будет суд, приедут адвокаты – будет доказывать свою невиновность», - отметил Тюленев.

В сентябре Милохин вернулся в Россию. Тогда Мизулина призвала Минобороны обратить внимание на блогера, который с 2018 года находится на воинском учете в Краснодарском крае и до сих пор не был призван на службу в армию. После этого блогер поспешил уехать обратно в Дубай.

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что недружественная к России страна вряд ли экстрадирует Милохина, даже если такой запрос поступит.

