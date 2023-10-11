«Нам не по пути»: Песков высказался о релокантах с антироссийской позицией

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уехавшим из России и совершившим «подлые поступки» в случае возвращения «обеспечен Магадан», напоминает RT. Комментируя высказывания политика, Песков подчеркнул, что председатель Думы имел в виду занявших «ярко выраженную антироссийскую позицию». По словам пресс-секретаря, «с этими людьми нам не по пути».

Песков указал, что в целом речь идет о людях, «которые свободно выбирают, где им в настоящий момент жить».

«Эти люди всегда, несмотря ни на что, имеют свою Родину. Эта Родина - Россия, и она всегда их ждет», — добавил представитель Кремля.

