«Нам не по пути»: Песков высказался о релокантах с антироссийской позицией
России «не по пути» с релокантами, занявшими антироссийскую позицию и вставшими на сторону Киева, но других «Родина всегда ждет». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что уехавшим из России и совершившим «подлые поступки» в случае возвращения «обеспечен Магадан», напоминает RT. Комментируя высказывания политика, Песков подчеркнул, что председатель Думы имел в виду занявших «ярко выраженную антироссийскую позицию». По словам пресс-секретаря, «с этими людьми нам не по пути».
Песков указал, что в целом речь идет о людях, «которые свободно выбирают, где им в настоящий момент жить».
«Эти люди всегда, несмотря ни на что, имеют свою Родину. Эта Родина - Россия, и она всегда их ждет», — добавил представитель Кремля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru