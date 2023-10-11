Депутат Хамзаев предрек возвращение миллиардеров и звезд шоу-бизнеса в Россию
Российские миллиардеры и звезды шоу-бизнеса, покинувшие Россию, вскоре вернутся в страну, так как в Европе «они никому не нужны». Об этом заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с РИА Новости.
«Я предрекаю скорый возврат всех российских миллиардеров, звезд шоу-бизнеса обратно в Россию, как говорил ранее, с первого дня их бегства», — подчеркнул парламентарий.
По мнению Хамзаева, в Европе и Израиле из уехавших «просто высасывают последние деньги и публичную активность», указывает телеканал «360». Как отметил депутат, чаще всего релоканты — «скитальцы в поисках лучшей жизни» и вызывают «лишь презрение» у среднестатистических людей.
Хамзаев напомнил о возвращении в РФ миллиардера Михаила Фридмана, который «наконец-таки понял, что дома всегда лучше». По словам депутата, у подобных бизнесменов также возник стресс из-за обострившегося палестино-израильского конфликта.
Парламентарий также добавил, что российские спецслужбы будут проверять мотивы уехавших их страны, есть ли «многоходовка» в их действиях и «готовы ли они раскаяться».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что покинувшим РФ и совершившим «подлые поступки» в случае возвращения в страну «обеспечен Магадан», напоминает RT.
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