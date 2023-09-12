«Небольшое предательство!»: Зачем Путин обрушился на Чубайса
Чубайс сбежал из России и отказался от роли посредника, «немного оскорбив» Путина, однако еще не совершил крупного предательства, сказал в эфире НСН Сергей Марков.
Обида президента России Владимира Путина на экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса не является «сверхбольшой», при этом его забавляют «злоключения убежанта», предположил в интервью НСН политолог Сергей Марков.
Путин ранее заявил на пленарной сессии ВЭФ, что не понимает, зачем Чубайс «удрал и прячется». Он отметил, что видел фотографии из интернета, «где он уже не Анатолий Борисович, а Моше Израилевич». Президент также сообщил, что в «Роснано» после Чубайса образовалась «большая финансовая дыра».
«Мне кажется, что Путин немного оскорблен поведением Чубайса, которого он неоднократно защищал от народного гнева и обвинений в коррупции. Чубайс часто говорил Путину правду в глаза, это была одна из главных причин, почему он защищал Чубайса, чтобы его не сожрали. Кроме того, Путин надеялся, что Чубайс является неким посредником между российскими властями и западными политическими кругами. Посредническая роль в наибольшей степени нужна сейчас. Путин его защищал, а он и сбежал, и отказался от этой роли, что, конечно, глупо», - разъяснил Марков.
При этом, по его мнению, Чубайс пока не совершил «большого предательства».
«Путин чувствует себя "немного преданным", потому что большого предательства пока нет. Чубайс уже год в бегах, но не сделал ни одного публичного заявления против Путина, Кремля или России. Если бы Чубайс начал выступать и сливать западным спецслужбам какую-то важную конфиденциальную информацию, это было бы большое предательство. Поэтому обида не является "сверхбольшой"», - считает политолог.
Марков отметил, что заявления Путина о Чубайсе связаны не с выборами, а с «возвращенцами», объяснив, почему президент РФ говорил об экс-главе «Роснано» с улыбкой.
«К выборам это не имеет отношения, хотя на рейтинг Путина повлияет положительно, потому что Чубайс – это лидер антирейтингов и всенародной ненависти. Это имеет отношение к дискуссии по поводу "возвращенцев", "отъезжантов", "релокантов" и так далее. Большинство возвращается и возникает вопрос, как относиться к тем, кто уехал в трудный период, а сейчас возвращается. В связи с этой темой возник вопрос и по Чубайсу. Чубайс яркая фигура, поэтому он вызывает улыбку, даже если его ругают. Плюс улыбку у Путина и у всех вызывают злоключения "убежантов". ЕС решил отнимать у российских граждан автомобили, ноутбуки, смартфоны и даже косметику. Они с утра до вечера обсуждают эту тему. Конечно, это вызывает улыбку», - заключил собеседник НСН.
После начала спецоперации на Украине Анатолий Чубайс покинул Россию. В мае 2023 года израильские СМИ обнародовали фото, где экс-глава «Роснано» с женой Авдотьей Смирновой якобы находится в МВД этой страны. Они предположили, что речь может идти о смене удостоверения личности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывшего священника задержали на Украине за вывоз уклонистов за рубеж
- СМИ: Второе тело без головы нашли на севере Москвы
- Число пропавших после наводнений в Ливии выросло до 9 тысяч человек
- ЕС хочет сделать въезд для россиян в союз невозможным
- Виктор Бут получил мандат в заксобрание Ульяновской области
- Шольц впервые после травмы появился на публике без повязки на глазу
- Патриарх Кирилл призвал православных идти защищать Отечество
- Мизулина заявила, что Даня Милохин улетел в Дубай
- Моравецкий заявил, что Польша не откроет границы для украинского зерна
- Песков: Шойгу будет участвовать в переговорах Путина и Ким Чен Ына
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru