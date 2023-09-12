«Небольшое предательство!»: Зачем Путин обрушился на Чубайса

Чубайс сбежал из России и отказался от роли посредника, «немного оскорбив» Путина, однако еще не совершил крупного предательства, сказал в эфире НСН Сергей Марков.

Обида президента России Владимира Путина на экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса не является «сверхбольшой», при этом его забавляют «злоключения убежанта», предположил в интервью НСН политолог Сергей Марков.

Путин ранее заявил на пленарной сессии ВЭФ, что не понимает, зачем Чубайс «удрал и прячется». Он отметил, что видел фотографии из интернета, «где он уже не Анатолий Борисович, а Моше Израилевич». Президент также сообщил, что в «Роснано» после Чубайса образовалась «большая финансовая дыра».

Путин: Не понимаю, зачем Чубайс удрал из России
«Мне кажется, что Путин немного оскорблен поведением Чубайса, которого он неоднократно защищал от народного гнева и обвинений в коррупции. Чубайс часто говорил Путину правду в глаза, это была одна из главных причин, почему он защищал Чубайса, чтобы его не сожрали. Кроме того, Путин надеялся, что Чубайс является неким посредником между российскими властями и западными политическими кругами. Посредническая роль в наибольшей степени нужна сейчас. Путин его защищал, а он и сбежал, и отказался от этой роли, что, конечно, глупо», - разъяснил Марков.

При этом, по его мнению, Чубайс пока не совершил «большого предательства».

«Путин чувствует себя "немного преданным", потому что большого предательства пока нет. Чубайс уже год в бегах, но не сделал ни одного публичного заявления против Путина, Кремля или России. Если бы Чубайс начал выступать и сливать западным спецслужбам какую-то важную конфиденциальную информацию, это было бы большое предательство. Поэтому обида не является "сверхбольшой"», - считает политолог.

Марков отметил, что заявления Путина о Чубайсе связаны не с выборами, а с «возвращенцами», объяснив, почему президент РФ говорил об экс-главе «Роснано» с улыбкой.

СМИ: Анатолия Чубайса заметили в МВД Израиля
«К выборам это не имеет отношения, хотя на рейтинг Путина повлияет положительно, потому что Чубайс – это лидер антирейтингов и всенародной ненависти. Это имеет отношение к дискуссии по поводу "возвращенцев", "отъезжантов", "релокантов" и так далее. Большинство возвращается и возникает вопрос, как относиться к тем, кто уехал в трудный период, а сейчас возвращается. В связи с этой темой возник вопрос и по Чубайсу. Чубайс яркая фигура, поэтому он вызывает улыбку, даже если его ругают. Плюс улыбку у Путина и у всех вызывают злоключения "убежантов". ЕС решил отнимать у российских граждан автомобили, ноутбуки, смартфоны и даже косметику. Они с утра до вечера обсуждают эту тему. Конечно, это вызывает улыбку», - заключил собеседник НСН.

После начала спецоперации на Украине Анатолий Чубайс покинул Россию. В мае 2023 года израильские СМИ обнародовали фото, где экс-глава «Роснано» с женой Авдотьей Смирновой якобы находится в МВД этой страны. Они предположили, что речь может идти о смене удостоверения личности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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