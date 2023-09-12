«Небольшое предательство!»: Зачем Путин обрушился на Чубайса

Обида президента России Владимира Путина на экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса не является «сверхбольшой», при этом его забавляют «злоключения убежанта», предположил в интервью НСН политолог Сергей Марков.

Путин ранее заявил на пленарной сессии ВЭФ, что не понимает, зачем Чубайс «удрал и прячется». Он отметил, что видел фотографии из интернета, «где он уже не Анатолий Борисович, а Моше Израилевич». Президент также сообщил, что в «Роснано» после Чубайса образовалась «большая финансовая дыра».