«От Фридмана до Абрамовича»: Forbes назвал богатейших из «обедневших»

ЛИСИН – ЗА МЕТАЛЛ, ПОТАНИН – ПРОТИВ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ

Состояние совладельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина оценивается Forbes в $18,4 млрд.

За год он потерял $7,8 млрд, но при этом все равно обошел предыдущего лидера рейтинга – совладельца «Северстали» Алексея Мордашова, попавшего под санкции Великобритании и ЕС.

Незадолго до публикации нового рейтинга Forbes, Лисин усомнился в правильности антисанкционных действий властей РФ, высказав мнение, что переход на рублевые платежи «выбросит нас с международных рынков»:

«Может, с газом что-то получится, но остальное? Мы на протяжении десятилетий боремся за экспортные рынки, где нас никто не ждет. Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя», - процитировал Лисина «Коммерсантъ».

Он также указал, что «заморозка» цен на металлопродукцию на фоне повышения в разы цен поставщиков может привести к тому, что выпуск продукции «просто прекратится из-за убытков».

Кроме того, в России обсуждают позицию Лисина в качестве главы Международной федерации спортивной стрельбы. В середине марта на фоне спецоперации на Украине ISSF отстранила от участия в своих соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава РСПП Александр Шохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» разошлись в оценках действий руководителя ISSF на фоне отстранения российских спортсменов.

На втором месте в российском рейтинге Forbes в совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин с состоянием $17,3 млрд. За год его активы сократились на $9,7 млрд.

В начале марта Потанин сделал заявление о возможной «национализации» зарубежных предприятий, которые объявили об уходе с российского рынка.

«Это вернет Россию в 1917 год», - предупредил миллиардер, слова которого приводит «Интерфакс».

По его мнению, многие компании ушли с российского рынка из-за давления общественного мнения на Западе. При этом Потанин поддержал предложение о введении внешнего управления вместо национализации.