«От Фридмана до Абрамовича»: Forbes назвал богатейших из «обедневших»
Состояние российских миллиардеров сократилось почти в два раза, а самым богатым из них стал Владимир Лисин, который почти в 12 раз беднее Илона Маска.
Владимир Лисин, Владимир Потанин и Павел Дуров вошли в ТОП-3 обновленного рейтинга Forbes богатейших бизнесменов России.
При этом многие российские миллиардеры за год остались без существенной части капиталов, их суммарное состояние сократилось с $606,2 млрд до $352,8 млрд (на 42%), а общее число - с123 до 88 человек.
В двадцатке главных богачей много бизнесменов, имена которых на сейчас слуху. Это и Роман Абрамович, занимающийся «обеспечением определенных контактов» на российско-украинских переговорах, и страдающий в Лондоне Михаил Фридман, оставшийся без домработницы и ресторанов.
ЛИСИН – ЗА МЕТАЛЛ, ПОТАНИН – ПРОТИВ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ
Состояние совладельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина оценивается Forbes в $18,4 млрд.
За год он потерял $7,8 млрд, но при этом все равно обошел предыдущего лидера рейтинга – совладельца «Северстали» Алексея Мордашова, попавшего под санкции Великобритании и ЕС.
Незадолго до публикации нового рейтинга Forbes, Лисин усомнился в правильности антисанкционных действий властей РФ, высказав мнение, что переход на рублевые платежи «выбросит нас с международных рынков»:
«Может, с газом что-то получится, но остальное? Мы на протяжении десятилетий боремся за экспортные рынки, где нас никто не ждет. Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски. Логистические проблемы уже усложнили доставку продукции до потребителя», - процитировал Лисина «Коммерсантъ».
Он также указал, что «заморозка» цен на металлопродукцию на фоне повышения в разы цен поставщиков может привести к тому, что выпуск продукции «просто прекратится из-за убытков».
Кроме того, в России обсуждают позицию Лисина в качестве главы Международной федерации спортивной стрельбы. В середине марта на фоне спецоперации на Украине ISSF отстранила от участия в своих соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава РСПП Александр Шохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» разошлись в оценках действий руководителя ISSF на фоне отстранения российских спортсменов.
На втором месте в российском рейтинге Forbes в совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин с состоянием $17,3 млрд. За год его активы сократились на $9,7 млрд.
В начале марта Потанин сделал заявление о возможной «национализации» зарубежных предприятий, которые объявили об уходе с российского рынка.
«Это вернет Россию в 1917 год», - предупредил миллиардер, слова которого приводит «Интерфакс».
По его мнению, многие компании ушли с российского рынка из-за давления общественного мнения на Западе. При этом Потанин поддержал предложение о введении внешнего управления вместо национализации.
ДУРОВ СУДИТСЯ, ФРИДМАН ГОЛОДАЕТ
Третье место в списке Forbes занимает 37-летний основатель Telegram Павел Дуров, состояние которого упало за год с $17,2 до $15,1 млрд.
Накануне стало известно, что один из инвесторов блокчейн-платформы TON проиграл дело Дурову в суде Лондона. Теперь Игорь Чуприн, который судился за $280 000, должен покрыть судебные издержки Telegram в сумме $700 000 и издержки суда.
Четвертое место в списке богатейших бизнесменов России – у совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона (состояние $14 млрд, снизилось на $10,9 млрд), пятое у Алексея Мордашова (состояние 13,2 млрд, снизилось на $15,9 млрд).
В конце февраля сообщалось, что за неполный первый день спецоперации на Украине Мордашов потерял $4,2 млрд, в начале марта «Северсталь» на фоне санкций полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны Евросоюза.
А вот «лондонский узник» Михаил Фридман пока потерял всего $3,7 млрд и с состоянием $11,8 млрд занимает шестое место в рейтинге Forbes.
В середине марта попавший под санкции основатель «Альфа-банка» рассказал агентству Bloomberg, что из-за ограничений Великобритании и ЕС у него почти нет наличных, так как деньги заблокированы и приходится запрашивать разрешение на траты.
«Может, мне самому стоит убираться в доме?» - задался вопросом Фридман, посетовав, что «заперт в Лондоне», а ежемесячного пособия в 2500 фунтов стерлингов не хватает даже на такие мелочи, как уборка.
В конце марта Фридман рассказал, что остался без ресторанов, «должен есть дома и практически нахожусь под домашним арестом».
ПЕРЕГОВОРЫ АБРАМОВИЧА И ПРОРЫВ МАСКА
Роман Абрамович, состояние которого сократилось на $7,6 млрд и сейчас составляет $6,9 млрд, занимает в рейтинге Forbes лишь 17-е место. При этом западные СМИ отдают ему роль «важного посредника» в решении российско-украинского кризиса.
Кроме того, в десятке рейтинга российских миллиардеров Алишер Усманов (7 место, $11,5 млрд), Геннадий Тимченко (8 место, $11,3 млрд) и Андрей Мельниченко (9 место, $11,1 млрд), о задержании яхт которых после начала спецоперации на Украине сообщали СМИ.
При этом в России появились два новых долларовых миллиардера. Это основатель и крупнейший акционер инвестиционного холдинга Freedom Holding Тимур Турлов ($2,4 млрд) и совладелец «Фармстандарта» Егор Кульков ($2 млрд).
Для сравнения, самым богатым человеком в мире на сегодняшний день является основатель компаний SpaceX и Tesla 50-летний Илон Маск ($219 млрд), впервые возглавивший рейтинг и «подвинувший» с первого места основателя и гендиректора Amazon Джеффа Безоса ($171 млрд).
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