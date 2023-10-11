В Магаданской области отказались принимать «предателей» после слов Володина
11 октября 202311:21
Власти Магаданской области отказались принимать «предателей», которые критикуют власти России. Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправлять релокантов в Магадан.
Губернатор региона Сергей Носов назвал высказывания Володина стереотипами и клише и призвал от них избавиться.
Носов подчеркнул, что на Колыме живут прекрасные люди и настоящие патриоты России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил релокантам, которые в своё время уехали из России в Израиль, вернуться домой, напоминают «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru