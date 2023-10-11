В Магаданской области отказались принимать «предателей» после слов Володина

Губернатор региона Сергей Носов назвал высказывания Володина стереотипами и клише и призвал от них избавиться.

Носов подчеркнул, что на Колыме живут прекрасные люди и настоящие патриоты России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил релокантам, которые в своё время уехали из России в Израиль, вернуться домой, напоминают «Известия».

