Володин посоветовал релокантам не возвращаться в Россию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал релокантам не возвращаться в Россию. Такое заявление он сделал на заседании Госдумы.

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По словам Володина, все уехавшие из России и те, кто радовался обстрелам российских территорий, должны помнить, что в России их не ждут.

Он подчеркнул, что вернувшимся в Россию, кто желал победы ВСУ, «Магадан обеспечен».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил релокантам, которые в своё время уехали из России в Израиль, вернуться домой, напоминают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:РоссиянеИзраильГосдумаВячеслав Володин

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