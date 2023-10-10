Володин посоветовал релокантам не возвращаться в Россию

По словам Володина, все уехавшие из России и те, кто радовался обстрелам российских территорий, должны помнить, что в России их не ждут.

Он подчеркнул, что вернувшимся в Россию, кто желал победы ВСУ, «Магадан обеспечен».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил релокантам, которые в своё время уехали из России в Израиль, вернуться домой, напоминают «Известия».

