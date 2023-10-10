Володин посоветовал релокантам не возвращаться в Россию
10 октября 202314:37
Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал релокантам не возвращаться в Россию. Такое заявление он сделал на заседании Госдумы.
По словам Володина, все уехавшие из России и те, кто радовался обстрелам российских территорий, должны помнить, что в России их не ждут.
Он подчеркнул, что вернувшимся в Россию, кто желал победы ВСУ, «Магадан обеспечен».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил релокантам, которые в своё время уехали из России в Израиль, вернуться домой, напоминают «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минздраве сообщили, что ИИ в здравоохранении внедряют 70 регионов РФ
- Володин посоветовал релокантам не возвращаться в Россию
- Минобороны: ВС РФ нанесли удары по ВСУ в районе Работино и Вербового
- Госдума приняла закон о снижении НДС на детские товары
- Победитель «Евровидения» подал в суд на предследовавшую его фанатку
- Умер создатель Duty Free Чак Фини
- Большинство россиян считают COVID неопасным и не хотят возвращения ограничений
- В ООН призвали ХАМАС освободить всех заложников
- На северо-западе Аргентины произошло землетрясение магнитудой 6
- Sky News: УЕФА отменила допуск сборных РФ среди футболистов до 17 лет
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru