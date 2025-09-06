Во Владивостоке 6 сентября завершился юбилейный десятый Восточный экономический форум (ВЭФ-2025). Событие проходило в городе с 3 сентября, в нем приняли участие 8,4 тысячи человек из 75 стран и территорий, включая 14 глав дипломатического корпуса. Крупнейшими делегациями стали представители Китая, Монголии, Индии, Японии и Лаоса.

На полях ВЭФ прозвучало множество важных заявлений, а также были заключены соглашения на сумму свыше шести триллионов рублей.

Деловые мероприятия юбилейного ВЭФ были разделены на шесть блоков: «Дальний Восток — территория для жизни и развития», «Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция», «Открытость и взаимовыгодное партнерство — основа стабильности», «Технологии: от теории к экономическим эффектам», «Города — для жизни людей» и «Артерии роста: как логистика меняет экономику». При этом главная тема форума была сформулирована, как «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».