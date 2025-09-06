От безвиза с Китаем до Украины: Чем запомнился Восточный экономический форум
На полях ВЭФ были заключены соглашения на сумму свыше шести триллионов рублей, поднимались вопросы экономики и украинского урегулирования, а отдельным подарком для россиян стала отмена виз для въезда в Китай.
Во Владивостоке 6 сентября завершился юбилейный десятый Восточный экономический форум (ВЭФ-2025). Событие проходило в городе с 3 сентября, в нем приняли участие 8,4 тысячи человек из 75 стран и территорий, включая 14 глав дипломатического корпуса. Крупнейшими делегациями стали представители Китая, Монголии, Индии, Японии и Лаоса.
На полях ВЭФ прозвучало множество важных заявлений, а также были заключены соглашения на сумму свыше шести триллионов рублей.
Деловые мероприятия юбилейного ВЭФ были разделены на шесть блоков: «Дальний Восток — территория для жизни и развития», «Рецепты роста: инвестиции, инновации, интеграция», «Открытость и взаимовыгодное партнерство — основа стабильности», «Технологии: от теории к экономическим эффектам», «Города — для жизни людей» и «Артерии роста: как логистика меняет экономику». При этом главная тема форума была сформулирована, как «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».
ВОПРОСЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
Ряд заявлений в рамках ВЭФ сделала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. К примеру, она отметила, что преследование на Украине канонической Украинской православной церкви (УПЦ) ведется с особым цинизмом. Она предположила, что украинские власти хотят «прибрать к рукам» большинство освободившихся храмов, на месте которых откроются бани и гостиницы.
«У меня один вопрос к госслужбе Украины по этнополитике и свободе совести: у вас Бог какой национальности? Просто интересно, с каким он паспортом. Это же надо тоже определить в ходе экспертизы. Я думаю, у них получится. Это не сарказм, это логика их действий», - приводит слова дипломата спецкор НСН.
Отдельно затронула она и вопрос давления Запада на Венесуэлу, которое, по ее словам, угрожает безопасности не только в регионе.
«Посмотрите, сколько раз Венесуэла проводила демократические выборы и сколько раз они не признавались Западом, сколько раз он предъявлял все новые и новые требования по проведению выборов не в своей стране. Это делалось просто потому, что их не устраивал результат выборов. Посмотрите на санкционное давление, на манипуляции с темой прав человека. Ситуация, к сожалению, недопустимо нагнетается и создает угрозу региональной и общей безопасности», - сказала она специальному корреспонденту НСН.
ВОПРОСЫ ТУРИЗМА
Глава Российско-Таиландского делового совета Иван Демченко, в свою очередь, сообщил, что в самое ближайшее время в Таиланде заработают карты платежной системы «Мир». По его словам, сейчас в соответствующем направлении ведется активная работа с банками страны.
Со своей стороны, генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов заверил НСН, что возможность расплачиваться в Таиланде картами «Мир» обрадует россиян и позитивно скажется на отрасли, но турпоток вряд ли увеличится.
«Я бы не сказал, что этот факт напрямую влияет на популярность страны среди туристов. Это дополнительный бонус. Не могу сказать, что турпоток из-за этого увеличится на условные 15%: в Таиланд туристы как летали, так и летают. Пустые самолеты не летают. Например, отмена безвизового режима в Китае действительно увеличит поток туристов, а карта «Мир» - это приятный бонус. Все-таки за все это время туристы приспособились», - отметил он.
Обсуждался на полях ВЭФ и безвиз с Китаем. При этом экс-гендир «Роснефти» в Китае, эксперт по бизнесу в Китае Сергей Разов в беседе со спецкором НСН отметил, что это открывает для стран колоссальные возможности для ведения бизнеса и, главное, поможет укрепить доверие: теперь российские инвесторы и партнеры смогут работать с китайцами в режиме «just-in-time».
«Ратификация безвизового режима на 30 дней вышла далеко за рамки политического символа. Для проницательного инвестора и стратега это снижение транзакционных издержек и мощный катализатор деловой активности. Мы в своей практике оцениваем такие решения не с точки зрения «удобства», а через призму снижения стоимости входа на рынок и ускоренияоперационных циклов. Так что перспективы для российского бизнеса беспрецедентны. Теперь поездка для проверки производства, проведения аудита цепочки поставок или решения неотложного вопроса с партнером перестает быть затратной», - уточнил он.
По словам вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, получить визу в Китай было далеко не просто, после введения безвизового режима туроператоры ждут рост турпотока на 30%.
«У Китая уже был эксперимент с безвизом — это остров Хайнань, который принимает непропорционально много россиян по сравнению с огромным континентальным Китаем. Мы ждем рост турпотока на 30%. Это больше планы на 2026 год, однако мы ждем большого роста на новогодние даты по всем китайским направлениям — Пекин, Шанхай, Гуанчжоу. Авиабилеты из Центральной России туда-обратно можно найти за 50 тысяч рублей, а если вы живете во Владивостоке, то в Китай можно улететь за восемь тысяч рублей», - сказал собеседник НСН.
ЗАЯВЛЕНИЯ ПУТИНА
Ключевым событием ВЭФ стало выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании форума, которое состоялось 5 сентября. Глава государства затронул экономку, уделил вниманию вызовам, с которыми сталкивается Дальний Восток, но и без упоминания украинского вопроса тоже не обошлось.
В частности, он заявил, что Москва будет уважать гарантии безопасности, которые должны быть выработаны для России и Украины, при этом РФ будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. Путин также подчеркнул, что готов провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве. Сам президент Украины, впрочем уже успел отвергнуть это предложение.
Затронул президент России и экономические вопросы. К примеру, он сообщил, что с 2014 по 2024 год уровень бедности в стране сократился с 11,3% до 7,2%. Как отметил Путин, в ряде субъектов Дальнего Востока зафиксирован уровень бедности ниже среднероссийского. Так, на Сахалине он составляет 5,3%, на Чукотке — 4,4%, в Магаданской области — 5,9%.
Комментируя ключевую ставку Центробанка, Путин допустил, что если резко снизить ее, цены будут резко расти.
«Наверняка, здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти», - пояснил он.
По ходу выступления президент России также заявил, что необходимо создать на Дальнем Востоке все условия, чтобы россияне хотели жить в регионе. Он также предложил распространить дальневосточную ипотеку на вторичный рынок - в тех городах, где «пока не возводятся многоквартирные дома и где просто нет предложения от застройщиков».
ИТОГИ ФОРУМА
Как сообщила советник президента РФ и секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков, в рамках форума было подписано 353 соглашения на общую сумму, превышающую шесть триллионов рублей. И это без учета контрактов, составляющих коммерческую тайну.
Также в рамках форума также прошли Спортивные игры ВЭФ, где выступили спортсмены из 26 государств, передает «Радиоточка НСН».
При этом ресурсы ВЭФ за два дня подверглись трем хакерским атакам, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, у ВЭФ наследная защита, все указанные DDoS-атаки были автоматически отражены, а ещё 24 инцидента - хеджированы.
