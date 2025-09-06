Европа ему потакает: Зеленский отказался приехать в Москву
Владимир Зеленский отверг предложение президента России провести переговоры в Москве, однако не сделал встречного приемлемого предложения.
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение приехать на переговоры в столицу России. В интервью американскому телеканалу ABC News он подчеркнул, что такая поездка для него невозможна, пока Украина регулярно подвергается атакам.
Президент России Владимир Путин озвучил предложение провести переговоры с Зеленским в российской столице по итогам визита в Китай. Позже он повторил свое приглашение на пленарном заседании десятого Восточного экономического форума (ВЭФ).
Однако Зеленский назвал такое предложение таким же неприемлемым, как если бы украинская сторона предложила провести переговоры в Киеве. По его мнению, Путин сделал такое предложение, чтобы отсрочить встречу.
«Он (Владимир Путин - прим. НСН) может приехать в Киев», — также сказал Зеленский.
ПОЛНЫЙ ОТКАЗ
При этом ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН допускал, что российская сторона не поедет на встречу с Владимиром Зеленским в другую страну.
Он также подчеркивал, что приглашение в Москву не несет за собой «подводных камней» для лидера Украины. Однако важно, чтобы Зеленский был готов к переговорам.
«Просто так с ним проводить дружескую встречу никто не будет. И он не должен устраивать такую клоунаду, которую он устроил при первом приезде в Белый дом. Понятно, что в другую страну разговаривать с ним мы не поедем, так что пусть приезжает сюда», - отмечал Чепа.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник же допустил, что Зеленский не поедет в Москву, поскольку Европа платит ему «за войну».
«Почему для Зеленского это «не приемлемо»?! Может потому что для него сам вариант мирного урегулирования неприемлем?», - также написал он в своем Telegram-канале.
Со своей стороны советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума заявил, что с Зеленским невозможно вести диалог.
«С узурпатором власти на Украине Зеленским диалог вести невозможно», - сказал он.
По его словам, в администрации США тоже понимают это, но придерживаются своих интересов. Как добавил Кобяков, западные страны тоже заметили бы это, если бы у них были «глаза и уши».
В свою очередь подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис допустил, что отказ Зеленского от приезда в столицу России продиктован позицией европейских политиков. По его словам, в Европе есть те, кто потакает президенту Украины, потому они скорее всего откажется от визита в Москву.
ПЕРСПЕКТИВЫ ВСТРЕЧИ
Среди наиболее вероятных сценариев сегодня повышения уровня российских переговорщиков с Украиной до министров, допускал ранее в беседе с НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь. По его словам, встреча президентов стран состоится только после согласования конечных договоренностей.
«Когда встречаются два лидера, должны быть конечные договоренности с гарантиями безопасности двух стран, а их пока нет. Это может произойти в конце, когда будут договоренности по всем вопросам. Тогда возможны встречи не только с Украиной, но и с западноевропейскими партнерами, чтобы они тоже могли участвовать в гарантиях безопасности, потому что сейчас с их стороны много воинственных заявлений», - заключил собеседник НСН.
23 июля в Стамбуле, в ходе третьего раунда переговоров Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы по политическим, военным и гуманитарным вопросам, но пока ответ украинской стороны не получен, отмечает «Радиоточка НСН».
Ранее президент США Дональда Трампа тоже отмечал, что российский и украинский лидеры пока не готовы к заключению мира. Такое мнение политик озвучил 4 сентября в интервью CBS News. Вместе с тем Трамп обещал продолжать настаивать на мирном соглашении и охарактеризовал свою позицию как «реалистичную и оптимистичную».
