Европа ему потакает: Зеленский отказался приехать в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение приехать на переговоры в столицу России. В интервью американскому телеканалу ABC News он подчеркнул, что такая поездка для него невозможна, пока Украина регулярно подвергается атакам.

Президент России Владимир Путин озвучил предложение провести переговоры с Зеленским в российской столице по итогам визита в Китай. Позже он повторил свое приглашение на пленарном заседании десятого Восточного экономического форума (ВЭФ).

Однако Зеленский назвал такое предложение таким же неприемлемым, как если бы украинская сторона предложила провести переговоры в Киеве. По его мнению, Путин сделал такое предложение, чтобы отсрочить встречу.

«Он (Владимир Путин - прим. НСН) может приехать в Киев», — также сказал Зеленский.