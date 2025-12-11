СМИ: Квартира Долиной все еще находится под арестом
Московская квартира певицы Ларисы Долиной до сих пор остается арестованной, сообщает РИА Новости.
Решение об аресте было принято правоохранительными органами в августе 2024 года, а вскоре его подтвердил Таганский районный суд. В феврале мера была продлена и продолжает действовать, что запрещает любые операции с недвижимостью — продажу или смену собственника.
Ранее стало известно, что в России на фоне истории с квартирой певицы Ларисы Долиной рынок недвижимости может ждать ужесточение контроля со стороны полиции. Предложено дать МВД РФ право «тормозить» подозрительные сделки с жильем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
