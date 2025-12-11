Экономист: Россияне станут беднее при переходе на шестичасовой рабочий день
Эксперты предупреждают о возможных финансовых последствиях для работников в случае принятия законопроекта о сокращении рабочего дня, сообщает «Абзац».
По мнению экономиста Алексея Зубца, если инициатива депутатов от КПРФ будет поддержана, работодатели, скорее всего, пропорционально уменьшат и заработную плату. «Логика, при которой зарплата привязывается к выработке, приведет к ее снижению на те же 25%, что и рабочее время. Добровольно согласиться на потерю четверти дохода население вряд ли захочет», — указал он.
При этом кандидат экономических наук Светлана Сазанова считает, что переход на шестичасовой рабочий день в России — лишь дело времени. Этот процесс, по ее словам, будет стимулироваться внедрением искусственного интеллекта и новых технологий. Экономист напомнила, что исторически рабочее время уже сокращалось: некогда обычные 16-часовые смены сегодня воспринимаются как нечто немыслимое.
Введение в России шестичасового рабочего дня в ближайшее время не представляется возможным. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
