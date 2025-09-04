Карты «Мир» в Таиланде назвали «приятным бонусом» для туристов, но с нюансами
Воскан Арзуманов заявил НСН, что не везде карты «Мир» работают без перебоев.
Возможность расплачиваться в Таиланде картами «Мир» обрадует россиян и позитивно скажется на отрасли, но турпоток вряд ли увеличится, заявил НСН генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.
Карты платежной системы «Мир» должны заработать в Таиланде в самое ближайшее время, рассказал на ВЭФ-2025 глава Российско-Таиландского делового совета Иван Демченко, сообщает Shot. Как уточнил эксперт, сейчас в соответствующем направлении ведется активная работа с банками страны. Арзуманов оценил последствия такого решения.
«Пока это только проект. Если заработают, будет прекрасно, для нас это большой плюс. Это плюс для россиян и для туризма в целом. В таком случае не нужно будет наличку с собой брать, удобно будет расплачиваться. Карты «Мир» стали внедрять на Кубе, в Венесуэле, но пока там больше вопросов, чем ответов. Карты работают с определенными нюансами, и не можем сказать, что везде безотказно. Но, конечно, все туристическое сообщество этой новости радо вместе с нашими туристами», - отметил он.
При этом он подчеркнул, что на поток туристов этот фактор влияет незначительно.
«Я бы не сказал, что этот факт напрямую влияет на популярность страны среди туристов. Это дополнительный бонус. Не могу сказать, что турпоток из-за этого увеличится на условные 15%: в Таиланд туристы как летали, так и летают. Пустые самолеты не летают. Например, отмена безвизового режима в Китае действительно увеличит поток туристов, а карта «Мир» - это приятный бонус. Все-таки за все это время туристы приспособились. Но подобные меры позитивно скажутся на туризме в Таиланде», - подытожил собеседник НСН.
Карты Visa и Mastercard стали бесполезными для россиян, так как ими нельзя нигде расплатиться, заявил ранее аналитик банковской сферы Владимир Шевченко в разговоре с НСН.
