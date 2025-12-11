Госдума предложила ряд инициатив для поддержки «вовлеченного отцовства»

«Единая Россия» фокусируется на материальной поддержке и адаптации отцов на рынке труда. Среди ключевых инициатив — право отцов на получение маткапитала, возможность бесплатного переобучения для молодых пап в декретном отпуске, а также введение оплачиваемого отпуска по рождению ребенка.

ЛДПР предлагает наиболее комплексный пакет мер. Партия выступает за введение «отцовского капитала», специальных льгот для одиноких отцов, право на удаленную работу и оплачиваемый отпуск при рождении ребенка. Дополнительно предлагаются досрочная пенсия для многодетных отцов и создание региональных центров мужского здоровья.

«Справедливая Россия» акцентирует внимание на пенсионных и социальных гарантиях. Депутаты продвигают идею досрочного выхода на пенсию для многодетных мужчин, а также концепцию «родительской зарплаты» в размере прожиточного минимума, которая могла бы выплачиваться и отцам, посвятившим себя уходу за детьми.

Ранее глава государства заявил, что параллельно с поддержкой материнства следует продумать меры поддержки в России вовлеченного и ответственного отцовства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

