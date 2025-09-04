«Обеснование киевского режима выражается в различных сферах, но одна из наиболее репрезентативных — то, как уничтожается Украинская православная церковь. Это происходит с особым цинизмом. Ранее на Украине признали УПЦ «аффилированной с иностранной религиозной организацией — Русской православной церковью, деятельность которой на Украине запрещена». У меня один вопрос к госслужбе Украины по этнополитике и свободе совести: у вас Бог какой национальности? Просто интересно, с каким он паспортом. Это же надо тоже определить в ходе экспертизы. Я думаю, у них получится. Это не сарказм, это логика их действий. На Украине идет религиозная чистка. Они не скрывают намерений лишить УПЦ права на имущество — абсолютное большинство храмов. Вот, видимо, что они хотят прибрать к рукам. Замах на обезглавливание крупнейшей конфессии на Украине будет реализовываться. Мы видим, что православные храмы на Украине опустели. Когда их уберут окончательно, что там будет? Там будут бани, магазины и гостиницы», — сказала дипломат.

Ранее Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести вынесла официальное решение о том, что каноническая УПЦ является организацией, аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ). Решение позволяет реализовать полный запрет канонической церкви через суд. Экс-депутат верховной Рады Владимир Олейник, в свою очередь, заявлял НСН, что преследования УПЦ на Украине рано или поздно достигнут апогея, и в стране вспыхнет бунт, причем предпосылки к нему уже есть.

