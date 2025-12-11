В Смоленской области блокировали мобильный интернет на неопределенный срок

Губернатор Василий Анохин заявил в Telegram, что ограничения введены для обеспечения безопасности и носят вынужденный характер на фоне сохраняющейся угрозы.

Как пишут жители в местных сообществах, интернет не работает с вечера 8 декабря. Многие жалуются, что перестали открываться даже ресурсы, официально включенные в «белый список».

Ранее стало известно, что россияне переходят на наличные из-за сбоев в работе мобильного интернета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

