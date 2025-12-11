Московские аэропорты остановили все рейсы

Во всех московских аэропортах введены ограничения на вылет и прилёт, остановлены все рейсы, сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: Украинские БПЛА атаковали Москву и область

Силы ПВО уничтожили 28 беспилотных летательных аппаратов на подлёте к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.

Отмечается, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее стало известно, что над Владимирской областью кружат три самолета, направляющиеся в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
