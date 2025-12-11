«Ростсельмаш» сократит рабочую неделю из-за обвала спроса и финансовых проблем

Крупнейший российский производитель сельхозтехники «Ростсельмаш» в 2026 году планирует ввести для сотрудников режим неполной рабочей недели — три или четыре дня, сообщает ТАСС со ссылкой на совладельца Константина Бабкина.

По его словам, мера связана с продолжающимся обвалом спроса: за 2025 год продажи компании упали на 25%. По итогам года производство комбайнов и тракторов сократится на 30%.

Руководство видит причины в высокой ключевой ставке ЦБ РФ, низких доходах аграриев и недостаточности поддержки со стороны государства.

Ранее на фоне кризиса предприятие уже сократило 2 тысячи сотрудников и перенесло их отпуска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ПроизводствоЗаводыСельское Хозяйство

