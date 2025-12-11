«Ростсельмаш» сократит рабочую неделю из-за обвала спроса и финансовых проблем
Крупнейший российский производитель сельхозтехники «Ростсельмаш» в 2026 году планирует ввести для сотрудников режим неполной рабочей недели — три или четыре дня, сообщает ТАСС со ссылкой на совладельца Константина Бабкина.
По его словам, мера связана с продолжающимся обвалом спроса: за 2025 год продажи компании упали на 25%. По итогам года производство комбайнов и тракторов сократится на 30%.
Руководство видит причины в высокой ключевой ставке ЦБ РФ, низких доходах аграриев и недостаточности поддержки со стороны государства.
Ранее на фоне кризиса предприятие уже сократило 2 тысячи сотрудников и перенесло их отпуска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин велел придумать, как заставить россиян рожать детей
- СМИ: Рынок недвижимости переведут под контроль полиции из-за «дела Долиной»
- «Ростсельмаш» сократит рабочую неделю из-за обвала спроса и финансовых проблем
- Московские аэропорты остановили все рейсы
- СМИ: Украина дала ответ США по планам урегулирования
- СМИ: Британия признала отправку своих десантников на Украину
- СМИ: Над Владимирской областью кружат три самолета, направляющиеся в Москву
- СМИ: Украинские БПЛА атаковали Москву и область
- «Сбербанк» прогнозирует всплеск инфляции из-за повышения налогов
- Ежегодную декларацию доходов чиновников могут отменить
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru