Зеленский, ипотека и ставка ЦБ: Главные заявления Путина в рамках ВЭФ
Владимир Путин снова пригласил Зеленского в Москву, призвал расширить дальневосточную ипотеку, а также предупредил о росте цен при снижении ставки ЦБ.
Российский президент Владимир Путин 5 сентября выступил на пленарном заседании десятого Восточного экономического форума в преддверии саммита объединения, который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.
Глава государства по традиции затронул большой спектр тем, включая экономику и демографию. Отдельное внимание он уделил Дальнему Востоку и вызовам, с которыми сталкивается регион. Также Путин затронул украинский вопрос.
ВСТРЕЧА С ЗЕЛЕНСКИМ
Владимир Путин заявил, что Москва открыта к международному партнерству, включая сотрудничество с США, но для экономических связей требуется политическая воля.
Он подчеркнул, что открыт к разговорам с американским лидером Дональдом Трампом, президенты уже договорились проводить телефонные беседы при необходимости.
Также российский лидер добавил, что не общался с Трампом после его разговора с «коалицией желающих».
Он заявил, что Россия будет уважать гарантии безопасности, которые должны быть выработаны для России и Украины, при этом Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
Путин еще раз подчеркнул, что готов провести переговоры с украинским лидеров Владимиром Зеленским в Москве, других вариантов для места встречи он не привел.
Он добавил, что сегодня по ключевым вопросам договориться с украинской стороной практически невозможно. По его словам, вопрос территорий должен решаться на референдуме, для которого нужно отменить военное положение.
«Отменив военное положение, необходимо тут же проводить выборы президента, а глава киевского режима старается избежать этого», - добавил он.
«Москва никогда не имела ничего против присоединения Украины к Евросоюзу. Во времена президентства Виктора Януковича такое сотрудничество убило бы производство на Украине, и в этом была главная для Киева проблема, учитывая тесные связи с Россией», - пояснил он, добавив, что вступление Украины в НАТО недопустимо для Москвы.
ИНФЛЯЦИЯ, ЦЕНЫ И ЦБ
Модератор встречи Мария Рыбакова начала мероприятие с вопроса президенту: «Кому из экономистов можно верить?». На что Путин ответил, что «верить никому нельзя».
Глава государства отметил, что рост цен – это и есть инфляция, но Центробанк уже активно борется с этим показателем, стараясь вернуться в 4-5%.
Он похвалил «финансовые власти», подчеркнув, что на главной их задачей всегда является макроэкономическая устойчивость.
Путин добавил, что если резко снизить ключевую ставку ЦБ России, цены будут резко расти.
«Наверняка, здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти», - пояснил он.
Напомним, что накануне глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума сообщил, что Сбербанк ожидает ключевую ставку Центробанка на конец года на уровне 14%, но для оживления экономики нужна ставка в 12% и ниже.
При этом экономисты в этом вопросе согласны с президентом.
Снижение ключевой ставки в нынешних реалиях закончится «кредитным пузырем», ослаблением рубля и ростом цен, заявил экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев в разговоре с НСН. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ состоится 12 сентября.
В России с 2014 по 2024 год уровень бедности сократился с 11,3% до 7,2%, заявил Путин в рамках своего выступления.
Как отметил Путин, в ряде субъектов Дальнего Востока зафиксирован уровень бедности ниже среднероссийского. Так, на Сахалине он составляет 5,3%, на Чукотке — 4,4%, в Магаданской области — 5,9%.
Президент отметил, что средняя зарплата на Дальнем Востоке за 10 лет выросла в 2,5 раза, превысила 100 тысяч рублей в номинале.
Путин заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.
МЕДВЕДИ, ТИГРЫ И БРЕНДЫ
Также Путин метафорично высказался о роли страны в союзе с Индией и Китаем.
«Медведь, конечно, символ России, но у нас вот, мы на Дальнем Востоке находимся, самый большой тигр в мире - это, кстати, уссурийский, российский тигр», - сказал он.
Он подчеркнул, что Россия открыта, не отгораживается ни от кого и не будет замыкаться «в национальной скорлупе».
Путин затронул тему возвращения западных брендов в Россию. По его словам, многие европейские компании ушли из РФ по политическим соображениям с убытком, но ждут и хотят вернуться.
Продолжая экономический блок тем, глава государства назвал Дальний Восток стратегическим регионом страны. Путин заявил, что роль региона нужно наращивать и в рамках российской экономки, и в системе международных связей в целом.
А развитие Дальнего Востока и Сибири он назвал приоритетом на это столетие.
Президент предложил запустить единый преференциальный режим для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике.
«С учетом накопленного успешного опыта предлагаю сделать кардинальный шаг, а именно... бесшовно, с сохранением условий для действующих инвесторов запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса», - подчеркнул президент.
Путин призвал ввести такой режим с 1 января 2027 года. Определить параметры такого режима должно правительство.
По его словам, Россия будет активно развивать трансарктический коридор, заявил Путин. Глава государства подчеркнул, что интерес стран к этому коридору растет, он позволит использовать транспортный потенциал сибирских рек.
ЧТОБЫ ХОТЕЛОСЬ ЖИТЬ
В рамках своего выступления президент России также заявил, что необходимо создать на Дальнем Востоке все условия, чтобы россияне хотели жить в регионе.
По его словам, развитие региона в первую очередь должно отражаться на доходах и уровне жизни людей.
Он предложил распространить дальневосточную ипотеку на вторичный рынок - в тех городах, где «пока не возводятся многоквартирные дома и где просто нет предложения от застройщиков».
Более того, Путин поручил распространить льготную ипотечную программу по ставке 2% на Дальнем Востоке на всех работников государственных и муниципальных учреждений.
В целом глава государства подчеркнул, что развитие региона должно продолжаться в диалоге между властями различных уровней. Важно поддерживать не только граждан, которые переезжают в регион, но и местных жителей. При это Путин заверил, что отток населения удалось прервать.
