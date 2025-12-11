Россияне накопили «под матрасом» 16,4 триллиона рублей

Анализ данных ЦБ РФ показывает, что в октябре россияне нарастили запас наличных рублей до 16,4 трлн, сообщает РИА Новости.

Это является самым высоким показателем почти за год. Рост за месяц составил 0,8%. Параллельно с этим произошло снижение объема «подпольной» валюты на 1,7%, хотя в долларовом выражении сбережения выросли.

Этот парадокс объясняется ослаблением доллара к рублю в отчетный период. Эксперт АКРА Дмитрий Куликов пояснил, что соотношение рублевой наличности к ВВП (7,7-7,8%) сейчас близко к стабильной долгосрочной норме в 8%, что указывает на стандартные, а не ажиотажные настроения в экономике.

Ранее стало известно, что объем наличных денег в обращении у россиян снизился впервые за 1,5 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

