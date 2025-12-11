Россияне накопили «под матрасом» 16,4 триллиона рублей
Анализ данных ЦБ РФ показывает, что в октябре россияне нарастили запас наличных рублей до 16,4 трлн, сообщает РИА Новости.
Это является самым высоким показателем почти за год. Рост за месяц составил 0,8%. Параллельно с этим произошло снижение объема «подпольной» валюты на 1,7%, хотя в долларовом выражении сбережения выросли.
Этот парадокс объясняется ослаблением доллара к рублю в отчетный период. Эксперт АКРА Дмитрий Куликов пояснил, что соотношение рублевой наличности к ВВП (7,7-7,8%) сейчас близко к стабильной долгосрочной норме в 8%, что указывает на стандартные, а не ажиотажные настроения в экономике.
Ранее стало известно, что объем наличных денег в обращении у россиян снизился впервые за 1,5 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне накопили «под матрасом» 16,4 триллиона рублей
- СМИ: Квартира Долиной все еще находится под арестом
- Трамп раскритиковал массовую коррупцию на Украине, призвав к выборам
- Госдума предложила ряд инициатив для поддержки «вовлеченного отцовства»
- В Смоленской области блокировали мобильный интернет на неопределенный срок
- Мишустин велел придумать, как заставить россиян рожать детей
- СМИ: Рынок недвижимости переведут под контроль полиции из-за «дела Долиной»
- «Ростсельмаш» сократит рабочую неделю из-за обвала спроса и финансовых проблем
- Московские аэропорты остановили все рейсы
- СМИ: Украина дала ответ США по планам урегулирования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru