Долгожданный безвиз России с Китаем открывает для стран колоссальные возможности для ведения бизнеса и, главное, поможет укрепить доверие: теперь российские инвесторы и партнеры смогут работать с китайцами в режиме «just-in-time». Об этом корреспонденту НСН рассказал экс-гендир «Роснефти» в Китае, эксперт по бизнесу в Китае Сергей Разов на Восточном экономическом форуме.

«Ратификация безвизового режима на 30 дней вышла далеко за рамки политического символа. Для проницательного инвестора и стратега это снижение транзакционных издержек и мощный катализатор деловой активности. Мы в своей практике оцениваем такие решения не с точки зрения «удобства», а через призму снижения стоимости входа на рынок и ускорения операционных циклов. Так что перспективы для российского бизнеса беспрецедентны. Теперь поездка для проверки производства, проведения аудита цепочки поставок или решения неотложного вопроса с партнером перестает быть затратной. Это позволяет российским менеджерам работать в режиме «just-in-time». Китайская бизнес-культура зиждется на доверии. Возможность частых, неформальных визитов, совместных обедов и участия в локальных мероприятиях позволяет быстрее пройти путь от иностранного поставщика до доверенного партнера. Проверка контрагента, рынка или технологии теперь может вестись почти в режиме реального времени», - рассказал он.