Названы преимущества безвиза с Китаем для российского бизнеса
Безвиз с Китаем открывает России невероятные возможности для малого и среднего бизнеса, IT сферы и электронной коммерции, заявил НСН Сергей Разов.
Долгожданный безвиз России с Китаем открывает для стран колоссальные возможности для ведения бизнеса и, главное, поможет укрепить доверие: теперь российские инвесторы и партнеры смогут работать с китайцами в режиме «just-in-time». Об этом корреспонденту НСН рассказал экс-гендир «Роснефти» в Китае, эксперт по бизнесу в Китае Сергей Разов на Восточном экономическом форуме.
«Ратификация безвизового режима на 30 дней вышла далеко за рамки политического символа. Для проницательного инвестора и стратега это снижение транзакционных издержек и мощный катализатор деловой активности. Мы в своей практике оцениваем такие решения не с точки зрения «удобства», а через призму снижения стоимости входа на рынок и ускорения операционных циклов. Так что перспективы для российского бизнеса беспрецедентны. Теперь поездка для проверки производства, проведения аудита цепочки поставок или решения неотложного вопроса с партнером перестает быть затратной. Это позволяет российским менеджерам работать в режиме «just-in-time». Китайская бизнес-культура зиждется на доверии. Возможность частых, неформальных визитов, совместных обедов и участия в локальных мероприятиях позволяет быстрее пройти путь от иностранного поставщика до доверенного партнера. Проверка контрагента, рынка или технологии теперь может вестись почти в режиме реального времени», - рассказал он.
Также Разов подчеркнул, что инженеры и разработчики из России теперь могут более тесно работать с китайскими коллегами и даже создавать совместные исследовательские центры, а российским брендам теперь открывается прямой выход на крупные китайские платформы.
«Безвиз позволяет российским поставщикам напрямую работать с дистрибьюторами, участвовать в продвижении продукции на местах и выстраивать систему контроля качества «от поля до прилавка». Появляется возможность создания совместных R&D центров (центры исследований и разработок, прим. НСН). Российские инженеры и разработчики могут работать непосредственно с китайскими коллегами над решениями для азиатского рынка, привлекать венчурное финансирование от фондов КНР и интегрироваться в экосистемы таких гигантов, как Alibaba Cloud или Huawei. Упрощение логистики и возможность личного участия в переговорах позволят брендам РФ заходить сразу на конкретные платформы — Tmall, JD.com. Фокус должен сместиться с традиционных центров на регионы, специализирующиеся на конкретных отраслях. Так, дельта реки Янцзы (Шанхай, Сучжоу) - фокус на IT, финтех, электронную коммерцию. Провинция Чжэцзян - мировая столица малого и среднего бизнеса (МСБ) и кросс-бордер электронной коммерции. Северный Китай - это фокус на B2G, тяжелой промышленности, энергетике и крупных госконтрактах», - отметил он.
Разов подчеркнул, что в безвизе колоссальные преимущества и для МСБ. При этом он напомнил, что не стоит сильно обольщаться таким упрощением логистики: для долгосрочного сотрудничества потребуются и визы, и разрешения.
«Главное достижение безвиза — демократизация доступа к самому большому потребительскому рынку мира для МСБ. МСБ теперь может с минимальными затратами проводить маркетинговые исследования «в поле», участвовать в нишевых отраслевых выставках, которые в Китае проходят почти ежедневно. Предприниматель лично может представить свой продукт, оценить реакцию рынка и наладить прямые контакты, минуя многочисленных посредников. 30 дней — идеальный срок для переговоров, аудита и выставок, но для регистрации компании, открытия счета в китайском банке или получения лицензий этого категорически мало. Так что важно помнить, что для долгосрочной деятельности потребуется оформление соответствующих виз и разрешений. К тому же отсутствие необходимости планировать визу может создать ложное ощущение, что можно обойтись без профессионального переводчика. Это фатальная ошибка», - подытожил он.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил НСН, что получить визу в Китай было далеко не просто, однако после введения безвизового режима туроператоры ждут рост турпотока на 30%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту
- Названы преимущества безвиза с Китаем для российского бизнеса
- Российские военные освободили Марково в ДНР
- Вечеринки, коллаборации и пиар: За что радиостанции полюбили диджея David Guetta
- Депутат Ющенко призвал сделать Max доступным в других странах
- Песков: Встречу Путина и Трампа можно очень быстро организовать
- Прирост численности населения на Дальнем Востоке объяснили наплывом мигрантов
- Ерхов покинул пост посла РФ в Турции и стал послом в Узбекистане
- Над Азовским морем сбили два дрона ВСУ
- В Кемерове мужчина с мачете напал на подростка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru