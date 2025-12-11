По его словам, в стране царит массовая коррупция. Кроме того, американский лидер усомнился в приверженности Киева демократическим процедурам.

Трамп также указал, что разногласия в урегулировании конфликта на Украине касаются некоторых людей. Президент считает, что Владимир Зеленский должен реалистично смотреть на текущую ситуацию в украинском конфликте.

Чтобы склонить президента Украины Владимира Зеленского к мирной сделке американский лидер может прибегнуть к давлению через санкции, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

