Трамп раскритиковал массовую коррупцию на Украине, призвав к выборам

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике ситуацию на Украине, сообщают «Известия».

Политолог назвал Зеленского главным препятствием для соглашения США и РФ

По его словам, в стране царит массовая коррупция. Кроме того, американский лидер усомнился в приверженности Киева демократическим процедурам.

Трамп также указал, что разногласия в урегулировании конфликта на Украине касаются некоторых людей. Президент считает, что Владимир Зеленский должен реалистично смотреть на текущую ситуацию в украинском конфликте.

Чтобы склонить президента Украины Владимира Зеленского к мирной сделке американский лидер может прибегнуть к давлению через санкции, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

