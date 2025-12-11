Трамп раскритиковал массовую коррупцию на Украине, призвав к выборам
Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике ситуацию на Украине, сообщают «Известия».
По его словам, в стране царит массовая коррупция. Кроме того, американский лидер усомнился в приверженности Киева демократическим процедурам.
Трамп также указал, что разногласия в урегулировании конфликта на Украине касаются некоторых людей. Президент считает, что Владимир Зеленский должен реалистично смотреть на текущую ситуацию в украинском конфликте.
Чтобы склонить президента Украины Владимира Зеленского к мирной сделке американский лидер может прибегнуть к давлению через санкции, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
