СМИ: Рынок недвижимости переведут под контроль полиции из-за «дела Долиной»
В России на фоне истории с квартирой певицы Ларисы Долиной рынок недвижимости может ждать ужесточение контроля со стороны полиции, сообщает «Коммерсант».
Российский союз участников рынка недвижимости (РСУРН) направил в Госдуму предложение дать МВД РФ право «тормозить» подозрительные сделки с жильем. Согласно инициативе, правоохранительные органы смогут останавливать процесс купли-продажи, если заподозрят мошенничество. Для этого потребуется законодательно разрешить приостановку регистрации по запросу полиции. Также продавцов обяжут проходить анкетирование по форме, согласованной с судмедэкспертами, а в случае сомнений — беседовать с психологами МВД.
Однако юристы видят в этом больше проблем, чем пользы. Они прогнозируют рост бюрократии и падение скорости сделок. Сегодня сделку может остановить и сам участник, поэтому непонятна логика вмешательства полиции против их общей воли.
Ранее стало известно, что Долина во время продажи квартиры считала, что участвует в спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru