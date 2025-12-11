Мишустин велел придумать, как заставить россиян рожать детей
Кабмин России получил жёсткие сроки для борьбы с падающей рождаемостью.
Премьер Михаил Мишустин заявил, что за несколько месяцев необходимо подготовить пакет мер для «перелома негативной демографической тенденции», и отметил, что глава государства Владимир Путин лично ждёт этих предложений к июню.
Глава правительства указал на необходимость изучить опыт регионов, где уже действуют меры вроде ограничений на аборты или выплат беременным школьницам, чтобы внедрить лучшие из них по всей стране.
Это решение продиктовано тревожной статистикой: в прошлом году в стране родилось минимальное с 1999 года количество детей.
Ранее Путин заявил, что принятых мер в демографической сфере в России недостаточно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
