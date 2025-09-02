«Долгожданный» безвиз с Китаем подстегнет турпоток на 30%

Российские туристы будут активно посещать Китай после отмена визового режима между странами, сказал НСН Алексан Мкртчян.

Получить визу в Китай было далеко не просто, после введения безвизового режима туроператоры ждут рост турпотока на 30%, сказал в эфире НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Китай введет безвизовый режим для граждан России с обычным загранпаспортом до 30 дней. Он начнет действовать с 15 сентября текущего года. Мкртчян назвал эту меру долгожданной.

«Это долгожданная история! У нас почему-то безвиз с некоторыми странами НАТО, например, Турцией. Мы считаем, что с дружественными государствами, такими как Индия, Китай, Иран, никаких виз не должно быть. Дружба предполагает полную отмену виз. Сейчас у нас рост турпотока в Китай — 17%. Пока что визы получить очень непросто и дорого: на нее нужно записываться, ждать. Через посредника одна виза будет стоить около 17 тысяч рублей. Если вдвоем ехать, то это уже 34 тысячи рублей, это огромные деньги. Подобное и отпугивало россиян. Кроме того, вокруг Китая множество стран, в которые россияне могут приехать без визы: Вьетнам, Таиланд, Южная Корея, Малайзия. Вот туда наши туристы и ездили», — сказал собеседник НСН.
По его словам, туроператоры ждут рост турпотока в Китай на уровне 30%.

«У Китая уже был эксперимент с безвизом — это остров Хайнань, который принимает непропорционально много россиян по сравнению с огромным континентальным Китаем. Мы ждем рост турпотока на 30%. Это больше планы на 2026 год, однако мы ждем большого роста на новогодние даты по всем китайским направлениям — Пекин, Шанхай, Гуанчжоу. Авиабилеты из Центральной России туда-обратно можно найти за 50 тысяч рублей, а если вы живете во Владивостоке, то в Китай можно улететь за восемь тысяч рублей», — заключил Мкртчян.

Ранее в пресс-службе Национального туроператора «Алеан» (входит в РСТ) рассказали НСН, что сильнее всего подорожало размещение в отелях Калининградской области — рост цен составил 30%.

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
