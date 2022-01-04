«Ослабленная версия холодной войны?»: КНР призывает ядерные державы к разоружению
Нескольких документов, подписанных крупнейшими ядерными державами, недостаточно для мировой безопасности, считают в Китае.
Миру необходимо дальнейшее сокращение ядерных арсеналов России и США. Такое заявление сделал глава департамента по контролю над вооружениями Министерства иностранных дел КНР Фу Цун.
«США и Россия в совокупности обладают более 90% существующего на Земле ядерного оружия», — напомнил чиновник. По словам дипломата, Пекин приветствует продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако считает эту меру недостаточной.
Подозрения китайских дипломатов основаны на реальных данных: так, в начале декабря начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в постоянной готовности к боевому применению находятся свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил. США, в свою очередь, 27 декабря приняли оборонный бюджет на 2022 год, который предусматривает трату более $770 млрд на развитие вооружений и систем нацбезопасности.
При этом 3 января пять крупнейших ядерных держав мира – Россия, КНР, США, Великобритания и Франция – опубликовали заявление о недопущении ядерной войны.
«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорится в сообщении.
При этом, несмотря на все миролюбивые заявления, Россия и США всё ещё не обсудили договор о нераспространении НАТО на восток. Составление этого договора свидетельствует о начале официального противодействия агрессивной внешней политике стран-участниц НАТО, рассказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Мы наконец-то начали открыто предупреждать, что будем делать. Мы же не можем бесконечно наблюдать за тем, как мы свои войска передвигаем по своей территории, а нам угрожают так, словно мы их передвигаем где-то в Латинской Америке или недалеко от американских границ. Мы дома делаем то, что считаем нужным. Но уже сколько лет мы слышим, как с пеной у рта нам угрожают, обзывают нас, брызжут слюной. Мы спокойно, холодно всё изложили в документе, который сейчас и обсуждают», - объяснил сенатор.
В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на конференции Германского атлантического общества и Федеральной академии политики безопасности, заявил, что ядерное оружие может появиться на территории Восточной Европы, если ФРГ откажется размещать его у себя.
«Альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии», — заявил генсек.
Не упрощают ситуацию и высказывания ряда украинских политиков. Так, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук усмотрел в действиях России намеки на возможное нанесение ядерного удара по Украине.
«Мы добровольно стали безъядерным государством, а сегодня Российская Федерация, которая, напомню, стала гарантом такого разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар», — заявил политик 22 декабря.
В свете подобных событий отношения России и НАТО не улучшатся, однако большой войны в Европе ждать не стоит, заверил военный историк Евгений Норин.
«Однозначно, меры будут приниматься. Какие-нибудь ракеты в Калининграде разместят, потому что оттуда можно много докуда достать, это вызовет нервную реакцию на той стороне, и все будут при деле – военные по обе стороны жестяного занавеса смогут выбивать себе новые бюджеты на новые игрушки, а политики будут кормить избирателей разговорами об агрессивном соседе. Будет ослабленная версия холодной войны – будем показывать друг другу дулю, демонстративно целиться друг в друга ракетами, но на практике ракеты никуда не полетят», - отметил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале заявил, что Россия предлагала создать заявление об остановке гонки вооружения еще во время президентства в США Дональда Трампа, однако ответа на свои предложения не получила.
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