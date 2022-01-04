«Ослабленная версия холодной войны?»: КНР призывает ядерные державы к разоружению

Миру необходимо дальнейшее сокращение ядерных арсеналов России и США. Такое заявление сделал глава департамента по контролю над вооружениями Министерства иностранных дел КНР Фу Цун.

«США и Россия в совокупности обладают более 90% существующего на Земле ядерного оружия», — напомнил чиновник. По словам дипломата, Пекин приветствует продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако считает эту меру недостаточной.

Подозрения китайских дипломатов основаны на реальных данных: так, в начале декабря начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в постоянной готовности к боевому применению находятся свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил. США, в свою очередь, 27 декабря приняли оборонный бюджет на 2022 год, который предусматривает трату более $770 млрд на развитие вооружений и систем нацбезопасности.



При этом 3 января пять крупнейших ядерных держав мира – Россия, КНР, США, Великобритания и Франция – опубликовали заявление о недопущении ядерной войны.

«Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», — говорится в сообщении.