Байден подписал оборонный бюджет США объемом более $770 млрд

27 декабря Джо Байден подписал оборонный бюджет страны объёмом $768 млрд. Ранее обе палаты США одобрили проект этого бюджета. Подписанный документ предусматривает средства для сдерживания России, но не накладывает санкции на работу «Северного потока 2».

Согласно заявлению Белого дома, президент подписал ассигнования на программы Министерства обороны, военное строительство, на развитие программы Министерства экономики, затрагивающие сферы национальной безопасности и разведки.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнения в том, что США наложит серьезные санкции против России.

