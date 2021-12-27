Байден подписал оборонный бюджет США объемом более $770 млрд

Оборонный бюджет США на финансовый 2022 год составил более $770 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Лавров назвал сроки переговоров с США по гарантиям безопасности

27 декабря Джо Байден подписал оборонный бюджет страны объёмом $768 млрд. Ранее обе палаты США одобрили проект этого бюджета. Подписанный документ предусматривает средства для сдерживания России, но не накладывает санкции на работу «Северного потока 2».

Согласно заявлению Белого дома, президент подписал ассигнования на программы Министерства обороны, военное строительство, на развитие программы Министерства экономики, затрагивающие сферы национальной безопасности и разведки.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнения в том, что США наложит серьезные санкции против России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры